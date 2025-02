ON. TOSI (FI) * NOMINE – TRENTINO: «SERGIO DIVINA PORTAVOCE, DIEGO ROSSATO VICE COMMISSARIO, ANTONIO DE LEO COMMISSARIO PER TRENTO»

12.01 - giovedì 20 febbraio 2025

FORZA ITALIA, LE NOMINE DEL COMMISSARIO TRENTINO FLAVIO TOSI

Il Commissario di Forza Italia per la Provincia autonoma di Trento Flavio Tosi, europarlamentare, ha nominato Diego Rossato Vice Commissario per la Provincia di Trento; il consigliere comunale Antonio De Leo Commissario per la Città di Trento; e l’ex senatore ed ex consigliere provinciale Sergio Divina portavoce per la Provincia di Trento.

“Forza Italia – dice Tosi – si sta riorganizzando in Trentino, a questo scopo ho scelto persone che conoscono bene il territorio e che hanno capacità politiche e organizzative. Comincia un percorso che deve riportare il partito dove merita anche in città e in provincia, con dirigenti conosciuti, capaci, credibili e una proposta politica di ispirazione popolare che offra un riferimento ai moderati e a un elettorato che non vuole urla o demagogia, ma concretezza e pragmatismo”.