ON. FERRARI (PD) * TRENTINO ALTO ADIGE: «NESSUN NUOVO STATUTO DI AUTONOMIA SOLO MAQUILLAGE, LA DESTRA AL GOVERNO RINUNCIA A DIFENDERE LE PREROGATIVE»

17.03 - martedì 5 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si trasmette quanto in oggetto con cortese richiesta di pubblicazione. In allegato emendamenti proposti

Nessun Nuovo Statuto di Autonomia, ma solo maquillage e intesa debole. La destra al governo rinuncia a difendere l’autonomia speciale.

L’onorevole trentina del partito democratico Sara Ferrari, che oggi alla Camera ha depositato emendamenti alla proposta di legge Calderoli, illustra la sua posizione e le proposte di merito che ha avanzato.

“Chiariamo subito un punto: le modifiche allo Statuto di autonomia del TAA, ora all’esame della Camera, che il centrodestra nelle province e in Regione sta celebrando con grande enfasi, non rappresentano in alcun modo un “terzo statuto” di autonomia. Lo hanno riconosciuto loro stessi nelle osservazioni depositate insieme al voto favorevole, raccolte nella relazione illustrativa al disegno di legge. Si tratta semplicemente di un maquillage, un ritocco che si limita a ribadire competenze già previste per la Regione e le Province, per consolidarle rispetto a interpretazioni sfavorevoli registrate negli ultimi anni. È in questa logica di rafforzamento interpretativo che si spiega anche il voto favorevole del Partito Democratico in Trentino-Alto Adige.

Diversamente da quanto racconta la propaganda del centrodestra, non è stato introdotto quello strumento di intesa tra Stato e Regione che si è cercato di costruire per oltre un decennio, volto a garantire un vero rapporto paritetico nelle modifiche dello Statuto. Invece di un meccanismo pattizio, capace di proteggere l’autonomia speciale da modifiche unilaterali dello Stato, la proposta Calderoli cancella il parere preventivo dei consigli provinciali e del consiglio regionale, prevedendo che, in mancanza di intesa entro due mesi dal primo voto nelle Camere, il Parlamento possa comunque approvare le modifiche a maggioranza semplice. È un indebolimento sostanziale del ruolo dei territori.

Noi riteniamo invece che, di fronte a uno stallo e in assenza di un’intesa, debba essere almeno richiesto un voto parlamentare a maggioranza qualificata dei due terzi. Così come la proposta elaborata dal tavolo Bressa nel 2015, pur con i suoi limiti, apriva una strada più concertata introducendo un tavolo paritetico di convergenza tra prima e seconda lettura, per favorire l’accordo.

Esprimo inoltre perplessità sul trasferimento alla Giunta, anziché al Consiglio provinciale, della decisione su eventuali impugnazioni di leggi statali lesive dell’autonomia. Questo passaggio sottrae alle assemblee legislative, che rappresentano tutte le forze politiche, uno spazio di trasparenza e di dibattito democratico. Mentre condivido la riduzione dei tempi di residenza per l’esercizio del diritto di voto, considero questo ulteriore trasferimento di responsabilità un vero e proprio scippo ai danni delle assemblee elettive.

Negli emendamenti che ho presentato ho raccolto le osservazioni dei tecnici, dei costituzionalisti e dei consiglieri regionali e provinciali. Propongo di non perdere questa occasione per riconoscere nello Statuto la facoltà per Regione e Province autonome di stipulare accordi internazionali, in coerenza con i principi dello Stato, come già realizzato con il GECT Euregio, e di inserire anche la promozione delle azioni per la parità di genere, previste per le regioni ordinarie dall’articolo 117 della Costituzione.

A 23 anni dalla riforma del Titolo V, che ha assegnato nuove competenze anche alle Regioni ordinarie, è deludente constatare come chi governa la Regione e le Province da ormai sette anni, pur avendo un governo nazionale dello stesso colore politico, non sia stato capace di completare un vero aggiornamento dello Statuto di autonomia. Anche questa volta, di fronte a grandi proclami, la montagna ha partorito un topolino. La riforma vera dello Statuto di autonomia resta rimandata a data da destinarsi.”

*

On. Sara Ferrari

Pd