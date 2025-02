ON. FERRARI (PD) * AUTOBRENNERO A22: «ANCORA PASTICCI, IL MINISTRO SALVINI DIMENTICA LA CLAUSOLA SOCIALE PER 900 DIPENDENTI»

17.01 - giovedì 20 febbraio 2025

“Ancora pasticci su A22: il Ministro Salvini dimentica la clausola sociale per 900 dipendenti!”. Così la Deputata trentina del Partito Democratico Sara Ferrari, firmataria insieme ad altri colleghi delle regioni attraversate dall’Autostrada del Brennero di un ordine del giorno collegato al decreto Milleproroghe, che impegna il Governo a garantire, nell’ambito della procedura di gara per la concessione di A22, la stabilità del personale e la salvaguardia delle professionalità.

“Con il Bando per il rinnovo della concessione dell’Autostrada del Brennero, il Ministro ha fatto un pasticcio completo: è arrivato fuori tempo massimo, si ritrova oggi con più di un ricorso e si è persino “dimenticato” (?) di circa 1000 dipendenti che rischiano di trovarsi senza un possibile paracadute, perché nel bando non c’è la clausola obbligatoria per tutti gli appalti pubblici, a salvaguardia della continuità lavorativa del personale.

Il governo non si è assunto l’impegno pieno ma ha preferito assumere il nostro ordine del giorno solo come raccomandazione, ha preferito in sintesi non assumersi questa responsabilità, nonostante ormai siano chiari gli errori messi in campo dal ministro Salvini sulla gestione di questa concessione autostradale. Per questa ragione come gruppo PD presenteremo una interrogazione per chiedere chiarezza al Ministro su come intenda procedere su questa partita così importante per il nostro territorio e per il Paese”.

On. Sara Ferrari

Pd