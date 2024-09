ON. FERRARI – CONSIGLIERE PAT MANICA (PD) * DIGA VANOI: «A DUE GIORNI DAL DIBATTITO PUBBLICO DALLA GIUNTA FUGATTI ENNESIMO ANNUNCIO, INVECE CHE ATTI CONCRETI»

19.09 - sabato 7 settembre 2024

“A due giorni dal primo appuntamento del dibattito pubblico promosso dal Consorzio di bonifica del Brenta, per la Diga del Vanoi, la Giunta Fugatti se ne esce con l’ennesimo annuncio, invece che con atti concreti. Dichiara che ha incaricato i tecnici di valutare azioni legali nella direzione di una tutela degli interessi della Provincia di Trento, ma finora si è limitata ad una lettera di diffida che non ha sortito alcun effetto. Cosa ha aspettato fino ad oggi, visto che il percorso intanto sembra procedere inesorabile? Abbiamo atteso a lungo e invano un atto concreto di chi governa la Provincia, noi del PD del Trentino e del Veneto che invece abbiamo supportato fin da principio la battaglia delle amministrazioni locali contro quest’opera, che è la risposta sbagliata al problema reale della crisi idrica della pianura.

Abbiamo collaborato ad ogni livello istituzionale, presentando in Parlamento con le deputate Sara Ferrari e Rachele Scarpa ripetute interrogazioni da ottobre 2023, senza che il governo abbia mai risposto su cosa intenda fare; insieme al PD di Belluno abbiamo organizzato a Lamon nel marzo 2024 un partecipato incontro di approfondimento e confronto con tutti gli amministratori locali dell’area interessata dall’opera. Già nel dicembre 2023 il gruppo provinciale del PD del Trentino aveva fatto approvare con la maggioranza una mozione che impegnava la Giunta provinciale ad esprimere contrarietà in tutte le sedi verso il progetto “Diga sul Vanoi”.

In aprile il PD del Veneto si è visto invece bocciare dal centro destra in consiglio regionale la richiesta di fermare il progetto. A luglio dopo la notizia dell’avvio delle procedure per il dibattito pubblico, mentre la Giunta Fugatti si limitava a diffidare con una nota il Veneto, le deputate del PD hanno presentato una proposta di stop all’opera, in occasione della approvazione del decreto infrastrutture, ma il centrodestra al governo l’ha bocciata.

Ne’ il ministro all’ambiente Pichetto Fratin, ne’ quello alle infrastrutture Salvini hanno espresso ad oggi alcuni posizione su quale dei due governatori supportare.

Infatti, per quanto il Presidente Fugatti si affretti a sottolineare che non si dividerà dentro la Lega con Zaia su questo tema, le posizioni dei due appaiono come inconciliabili, dichiarandosi l’uno contrario e l’altro delegando ai suoi tecnici una decisione che è politica. Per quanto ancora, per non dividersi resteranno di fatto immobili di fronte alle esigenze delle comunità locali, mentre il percorso procede? Il Partito Democratico sarà presente la sera di lunedì 9 settembre a Canal San Bovo, all’apertura del dibattito con la parlamentare trentina Sara Ferrari, con quella veneta Rachele Scarpa,il capogruppo provinciale Alessio Manica e il segretario del PD bellunese Alessandro Del Bianco, che hanno indetto una conferenza stampa per illustrare le ragioni della contrarietà al progetto e testimoniare il sostegno reale alle comunità del Vanoi, del Tesino e del Primiero, nonché per difendere le prerogative della nostra autonomia.”

*

On. Sara Ferrari

Consigliere Alessio Manica