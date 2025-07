ON. CATTOI (LEGA) * TRENTINO – PELLEGRINAGGIO A PASSO FITTANZE: «GLI ALPINI NON SONO SOLO MEMORIA STORICA, MA PRESIDIO VIVO NELLE COMUNITÀ»

17.59 - domenica 20 luglio 2025

Trentino, Cattoi (Lega): pellegrinaggio Alpini a Passo Fittanze inno a valori, pace e autonomia. Oggi ribadiamo il valore e l’importanza dell’Associazione Nazionale Alpini. Lo facciamo in occasione del solenne Pellegrinaggio a Passo Fittanze, terra di confine tra Trentino e Veneto, organizzato da A.N.A. Verona ed A.N.A. Trento. Gli Alpini non sono solo memoria storica del nostro Paese, custodi di tradizioni, cultura, solidarietà e mutuo soccorso, ma rappresentano anche un presidio vivo e attivo nelle comunità locali.

Lo abbiamo visto nei momenti più duri, come durante la pandemia da COVID-19, quando molte sezioni, ciascuna nella propria autonomia e indipendenza, hanno offerto supporto instancabile agli amministratori locali e ai cittadini. Quella di oggi è stata anche l’occasione per richiamare i valori della pace, così come recentemente evocati dal Presidente della Repubblica Mattarella presso la campana dei caduti in occasione del centenario, oltre che per riaffermare il valore e l’importanza dell’autonomia come strumento di pace, capace di garantire l’autodeterminazione dei popoli nel rispetto e nella cooperazione tra territori confinanti. In un mondo ancora scosso da guerre e tensioni, il modello autonomista della nostra regione può rappresentare un faro di speranza, un esempio concreto di come la convivenza pacifica possa diventare realtà”.

Così la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi intervenuta a Passo Fittanze in occasione del pellegrinaggio degli Alpini.