ON. CATTOI (LEGA) * SICUREZZA TRENTINO: “GRAVISSIMI I FATTI NELLA FRAZIONE DI CAZZANO (BRENTONICO), BENE IL SINDACO TONOLLI SU TAVOLO DI CONFRONTO”

10.08 - domenica 20 luglio 2025

Sicurezza, Cattoi (Lega): gravissimi fatti Cazzano, bene Tonolli su tavolo sicurezza

“La rissa che si è consumata venerdì sera a Cazzano, con esplosioni di colpi di arma da fuoco, picconate, auto danneggiate, feriti è un fatto gravissimo a cui è fondamentale dare subito una risposta immediata.

La tutela della legalità in tutti i nostri territori, a partire proprio da Brentonico, resta una nostra chiara priorità: bene ha fatto il sindaco Tonolli ad intervenire chiedendo un tavolo di confronto con tutte le amministrazioni coinvolte e i responsabili delle Forze dell’Ordine, per trovare una soluzione efficace a restituire sicurezza a tutti i cittadini.

Massima fiducia nell’operato delle forze di polizia impegnate sul territorio e in quello del Questore, che certamente faranno piena luce sulle dinamiche di quanto accaduto venerdì. Come Lega continueremo a farci promotori, in ogni sede istituzionale, di misure concrete per garantire sicurezza, ordine e legalità: perché difendere i cittadini e i nostri territori non è solo una priorità, è un dovere”.

Così la deputata della Lega Vanessa Cattoi.