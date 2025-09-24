ON. CATTOI (LEGA) * AUTONOMIA: «IN AULA LA RIFORMA DELLO STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, AD OTTOBRE» (VIDEODICHIARAZIONE)

16.59 - mercoledì 24 settembre 2025

Autonomia: Cattoi (Lega), in Aula ad ottobre riforma Statuto Trentino-Alto Adige. Grazie Calderoli.

“Grazie all’ottimo lavoro del Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, tra i principali promotori di questo percorso, la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha oggi approvato la riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige ed io ho espresso convintamente e con orgoglio il mio voto favorevole in commissione. Il provvedimento è frutto di un accordo tra lo Stato e le due Province Autonome, quindi rispetta le esigenze specifiche di Trento e di Bolzano, confermando la nostra peculiarità storica, culturale e linguistica.

Si porta, così, avanti il grande lavoro per garantire il ripristino dei livelli di autonomia, la revisione dei limiti delle competenze rafforzando quelle in capo alle nostre due Province, il procedimento dell’intesa e molte altre iniziative attese da tempo come quelle inerenti la gestione della fauna selvatica. In poche parole: si rafforza la nostra autonomia con molta autonomia in più. In commissione sono intervenuta ringraziando il Min. Calderoli per l’impegno ed il lavoro che consentira’ di avere un’autonomia speciale maggiormente rafforzata. Ora avanti tutta con l’approdo in Aula ad ottobre”.

Così la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi intervenuta in commissione affari costituzionali per ringraziare il lavoro svolto dal ministro Calderoli.