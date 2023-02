ON. AMBROSI (FDI) * TRASPORTI: « RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI, LE MISURE DELLA COMMISSIONE EUROPEA COMPROMETTONO LA NOSTRA PRODUZIONE »

16.02 - venerdì 17 febbraio 2023

TRASPORTI. AMBROSI (FDI): MISURE UE COMPROMETTONO NOSTRA PRODUZIONE.

“La scelta della Commissione Europea di abbattere in così pochi anni le emissioni inquinanti anche per autobus e camion rischia di compromettere seriamente un settore che dà lavoro a decine di migliaia di lavoratori in Italia. Fratelli d’Italia è da sempre attento ai temi ambientali e climatici, ma riteniamo che questa decisione così rapida sia sbagliata. Dal 2030 sono infatti previste zero emissioni per gli autobus nelle città e un taglio del 90% per gli altri veicoli pesanti dal 2040. Parliamo di tempistiche troppo ravvicinate che impatterebbero enormemente sulla nostra economia e sulla nostra produzione industriale. Dopo le auto, ora si colpiscono i veicoli commerciali facendo un favore alla Cina e alle economie asiatiche. Faremo di tutto per impedire che anche questa decisione diventi realtà per tutelare le nostre imprese e i nostri lavoratori”. Lo dice Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia.