ON. AMBROSI (FDI) * GRUPPO ITALIANO INTERPARLAMENTARE: « LA MIA ELEZIONE A VICEPRESIDENTE È UN ONORE, IL FOCUS SARÀ SUI DIRITTI UMANI »

17.10 - martedì 06 dicembre 2022

“L’elezione a vicepresidente del Gruppo italiano dell’Unione interparlamentare, organismo internazionale che riunisce i rappresentanti dei Parlamenti democraticamente eletti del mondo, in Italia a lungo presieduto da Giulio Andreotti e poi da Antonio Martino, costituisce per me una responsabilità grande e un grande onore, che tenterò di vivere impegnandomi al massimo delle mie capacità. Insieme al Presidente Casini, alle colleghe e ai colleghi, faremo di tutto per proseguire e intensificare gli sforzi di un approccio multilaterale per la pace e la democrazia nel mondo.

Uno dei principali focus della mia attività consisterà in un impegno serrato sui grandi dossier relativi al rispetto dei diritti umani e specificamente dei diritti delle donne, che vedono in questi mesi la drammatica situazione iraniana al centro del dibattito internazionale”.

Grazie alle colleghe e ai colleghi parlamentari per la fiducia che hanno ritenuto di porre nella mia persona”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.