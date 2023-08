OLIVIERI * COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ – PROVINCIA BOLZANO: « VIOLENZE SU DONNE IN TRENTINO, EMERGENZA CHE NON SI RISOLVE SOLO CON FIACCOLATE E PANCHINE ROSSE »

08.44 - domenica 20 agosto 2023

Ad Arco, in provincia di Trento, si è verificato un altro accoltellamento ai danni di una donna, questa volta per fortuna non è stato letale. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di aggressioni, anche letali, ai danni di donne. Ricordiamo infatti Mara Fait lo scorso 28 luglio, Iris Setti uccisa da uno squilibrato mentre passeggiava a Rovereto nel parco Nikolajewka e Celine Frei Matzohl, uccisa dal suo fidanzato.

A questo punto mi sembra chiaro che la questione della violenza sulla donne non si possa risolvere soltanto con le fiaccolate e le panchine rosse. Ciò che ci vuole è una maggiore campagna di informazione per le donne che devono essere maggiormente messe al corrente sui rischi e sui pericoli delle relazioni quando diventano pericolose. Troppo spesso le vittime sottovalutano il rìpericolo dell’ultimo appuntamento.

Un intervento concreto è senza dubbio quello di dotare le vittime di un orologio che permetta loro di chiamare tempestivamente i soccorsi delle Forze dell’ordine. Anni fa, io stessa sono stata promotrice di una raccolta firme per chiedere la dotazione di un dispositivo simile per le vittime di violenza. La petizione aveva raggiunto oltre mille firme in poco tempo ed era stata sostenuta dall’allora consigliere provinciale Alessandro Urzì. Questi sono provvedimenti concreti, oltre alla certezza della pena.

Rosanna Oliveri

Commissione provinciale Pari opportunità – Provincia autonoma Bolzano