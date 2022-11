OIPA TRENTO * FAUNA SELVATICA: « “I LUPI MANGIANO I BAMBINI?”, A VIGOLO VATTARO SI È SVOLTA LA SERATA INFORMATIVA SUL TEMA »

10.59 - sabato 19 novembre 2022

Si è svolta ieri, venerdì 18 novembre a Vigolo Vattaro, presso l’auditorium delle scuole, la serata informativa organizzata da Oipa Trento, che ha visto come relatore principale Giancarlo Ferron, noto scrittore e fotografo naturalista, che ha un passato da guardiacaccia nel Veneto, che lo ha portato a conoscere le abitudini del lupo e della fauna selvatica; e, grazie a questa attività professionale ultra trentennale ha scritto alcuni libri di natura , documentando anche esperienze dirette proprio nella gestione di branchi di lupi, nel vicentino. Ornella Dorigatti, delegata di OIPA per Trento, ha introdotto la serata evidenziando le attività dell’associazione, operativa da oltre dieci anni sul Trentino, anche per intervenire direttamente nel soccorrere animali, sia domestici che selvatici.

Ornella Dorigatti:” Tanti sono i nostri interventi sul territorio provinciale, effettuati per portare in salvo e garantire cure a ricci, volpi, faine, tassi e altri animali selvatici; perché, è bene saperlo, a parte per gli ungulati, attualmente nel nostro amato Trentino NON esiste un centro di recupero della fauna selvatica che sia attivo e operante per la totalità della fauna stessa; al Casteller c’è il centro faunistico dove si accolgono solo specie cacciabili come gli ungulati, area di proprietà dell’associazione cacciatori, pagata con i soldi pubblici della provincia; per i volatili, invece, esiste, ma sarà operativa solo fino a fine dicembre, un centro di raccolta gestito da un’altra associazione; poi, tutto passerà nelle mani della provincia, ancora non si sa come!

Quindi capita molto frequentemente che ci chiamino, anche ad ore impossibili e nelle festività e noi ci adoperiamo, con puro spirito di volontariato, senza alcun sussidio pubblico, per cercare di trovare soluzioni, anche velocemente.

Numerose anche le segnalazioni di presunti maltrattamenti verso gli animali, che gestiamo con premura, approfondendo quanto ci viene segnalato e, spesso, tentando di dare aiuto anche alle persone, perché molto frequentemente dietro a queste situazioni, ci sono anche grandi disagi sociali o economici. Quindi, non di soli animali ci occupiamo, ma tentiamo di creare un filo conduttore tra uomini e animali, per provare a convivere più serenamente su questo pianeta”.

La serata, condotta da Marco Ianes, già consigliere comunale di Trento e noto ambientalista, ha visto la partecipazione di un pubblico interessato ad apprendere le abitudini di vita del lupo, per conoscere e prevenire, invece che accettare assurdi abbattimenti, che non porteranno alla soluzione auspicata per chi in montagna ha attività economiche.

Marco Ianes:” Stiamo cercando di portare informazione, come associazione, perché la provincia latita; si parla di abbattimenti facili, ma si nascondono le possibilità che già esistono; il 90% delle spese per barriere elettrificate è pagato dalla provincia, il rimborso di un’eventuale predazione è garantito, chi fa economia di montagna gode di contributi cospicui per l’alpeggio ed è giusto sia così, ma noto che ci si lamenta per una predazione e poi, se andiamo a verificare la situazione, spesso chi gestisce la zona non ha messo in atto precauzioni corrette, e lo documentiamo con un filmato che oggi qui, in questa serata abbiamo lanciato; abbiamo chiesto più volte un tavolo di confronto con stakeholders e governanti, ma nessuno pare interessato a dialogare; probabilmente hanno paura di un confronto lucido e costruttivo, perché argomentano solo parlando di uccidere, invece che programmare sviluppo sostenibile.” Link video: https://youtu.be/lB3yokO3uSs

Giancarlo Ferron ha raccontato molti episodi e metodi per una convivenza con il lupo, guidando il pubblico presente in un percorso di conoscenza e di fascino per la vita del bosco.

Intervento anche del sindaco Paolo Zanlucchi, in sala come ospite. “ Il lupo non è un problema, ma una presenza reale e va trovato l’equilibrio tra chi vive in montagna e chi, invece, giustamente parla di tutela della biodiversità; il dialogo costruttivo è sempre utile e serate come queste servono a capire e gettare le basi per una progettualità vera, Grazie a Oipa Trento per l’organizzazione.”

*

Nella foto: Giancarlo Ferron nella serata di Vigolo Vattaro