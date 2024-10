NURSING UP TRENTO * SANITÀ: HOFFER, «RIORGANIZZAZIONE UNITÀ OPERATIVE OSPEDALE DI ROVERETO, CHIEDIAMO UN INCONTRO URGENTE»

09.48 - venerdì 25 ottobre 2024

La carenza di personale infermieristico all’interno dell’Azienda sanitaria sta assumendo sempre più toni drammatici ed i nodi iniziano a venire al pettine, è sempre più urgente un forte investimento provinciale per la valorizzazione economico-giuridica dei professionisti sanitari del comparto pubblico. È notizia di questi giorni che l’Azienda sanitaria, avrebbe intenzione al S.M. del Carmine di Rovereto di ridurre i posti letto in Medicina (sez. malattie infettive) ed accorpare la Chirurgia B (urologia-vascolare) con la Chirurgia A (generale), diminuendo gli attuali posti letto, con relativa riallocazione del personale infermieristico ed Oss, che verrebbe spostato all’interno del presidio ospedaliero.

Già in passato l’Ospedale di Rovereto è stato oggetto di riduzioni di attività (es. geriatria), continuando di questo passo si spianerà sempre più la strada alla sanità privata, tra l’altro sempre più incentivata economicamente.

Abbiamo fin da subito posto alla dirigenza infermieristica la problematica della riallocazione dei Professionisti Infermieri in esubero, che a nostro avviso dovrà tenere conto delle richieste manifestate dagli stessi e delle professionalità/competenze possedute. Nel contempo abbiamo chiesto nuove ed urgenti assunzioni di infermieri e personale di supporto.

Non bastasse tutto ciò e vista l’attuale disorganizzazione aziendale, ultimamente accade che nei reparti dell’Azienda sanitaria il personale infermieristico è richiamato in servizio a sostituzione del personale di supporto Oss, con relativo demansionamento per il professionista e maggior costo per l’Azienda! È così’ che intendiamo valorizzare i nostri colleghi? Sono sempre più demotivati, maltrattati ed in fuga dall’Azienda sanitaria, l’elevata professionalità, responsabilità e formazione deve essere a loro riconosciuta e meritano rispetto!

Abbiamo subito chiesto un incontro urgente con la dirigenza dell’Azienda sanitaria, i contratti sottoscritti devono essere rispettati, visto che prevedono obbligatoriamente informative preventive, a noi mai pervenute dall’azienda sanitaria per questa riorganizzazione, che dovrà prevedere una consultazione/confronto con i sindacati

Cesare Hoffer- Nursing up Trento