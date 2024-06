NURSING UP TRENTO * SANITÀ: «ABBIAMO FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON IL PRESIDENTE FUGATTI, RAGGIUNTI ULTERIORI OBIETTIVI»

14.53 - martedì 25 giugno 2024

Nursing up è stato attore protagonista al tavolo provinciale, abbiamo firmato in tarda serata del 24 giugno un importante protocollo d’intesa con il presidente della Giunta di Trento Fugatti, dopo circa 6 ore di serrata trattativa e un precedente accordo intermedio esclusivo per il comparto sanità, tra l’altro generato anche dai protocolli precedenti da noi siglati, come quello del luglio 2023.

Sono previste ulteriori risorse economiche per il CCPL 2022/24 per mitigare l’aumento inflattivo e già nuovi finanziamenti per rinnovo del CCPL 2025/27.

Abbiamo ottenuto nuove risorse economiche per la valorizzazione e attrattività dei nostri infermieri, ostetriche, assistenti sanitarie, terapisti della riabilitazione psichiatrica e per tutti i professionisti sanitari del comparto. Nello specifico, quanto segue:

– Un importante risultato è costituito dal fatto che Il contributo del datore di lavoro per il Laborfonds passa dal 1% al 2% nel 2024 e al 3% dal 2025!!

-Per l’anno 2024 previsti ulteriori 800.000 euro e 2.500.000 dal 2025 in particolare da destinare al personale neoassunto a tempo indeterminato per i primi due anni ed alche ad altro personale, assegnato a zone periferiche e disagiate per migliorare l’attrattività delle stesse

– 2.500.000 dall’anno 2025 e a regime per iniziare la riforma dell’ordinamento professionale e dare avvio ad un percorso di equiparazione con personale delle autonomie locali, che si sommano ai fondi già stanziati a tal proposito

-individuazione di un percorso di valorizzazione del sistema degli incarichi nelle professioni sanitarie, anche alla luce della revisione dell’ordinamento professionale

-aumentate le risorse per il CCPL 2022/2024, nel 2022 e 2023 di un ulteriore 1%, che si aggiunge a quelle già previste in precedenza ed un 1% aggiuntivo strutturale per il 2024, che poi prosegue a regime, per recuperare parte del gap con l’inflazione reale

-stanziamento di parte delle risorse per il rinnovo contrattuale 2025/27, con un incremento annuo del 2% progressivo per ogni anno, con la possibilità di incrementarlo in relazione all’ Ipca (inflazione)

Nel protocollo d’intesa poi sono enunciate tematiche che devono essere celermente affrontate come l’invecchiamento della popolazione lavorativa, visto che l’età media dei nostri professionisti sanitari è 50 anni, la formazione del personale, l’attrattività ed il trattenimento del personale, che deve essere agita garantendo ai nostri professionisti sanitari adeguati riconoscimenti economici (siamo tra i più malpagati in Europa) e con l’implementazione dei percorsi di carriera, ancora insufficienti a riconoscere il grande bagaglio di competenze acquisito da anni in università.

Con la firma del contratto 2022/24 e con questo protocollo d’intesa, un primo passo è stato fatto, ma la strada è ancora lunga, da questa giunta ci aspettiamo ulteriori risorse economiche nelle leggi di bilancio future per riformare l’attuale ordinamento professionale e dotarci finalmente di un contratto moderno ed ai tempi con la realtà, siamo inoltre in attesa di essere convocati per iniziare la discussione della parte normativa 2022/2024, nostro obiettivo è migliorare la conciliazione vita-lavoro.

Cesare Hoffer

Nursing up Trento