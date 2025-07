NURSING UP TRENTO * S. CHIARA – ENNESIMA AGGRESSIONE AL PRONTO SOCCORSO: «APSS SEMPRE PIÙ IMPOTENTE, INTERVENGA LA PROVINCIA DI TRENTO»

11.25 - lunedì 21 luglio 2025

ENNESIMA AGGRESSIONE AL PRONTO SOCCORSO DEL S. CHIARA: APSS SEMPRE PIU’ IMPOTENTE, INTERVENGA LA PROVINCIA DI TRENTO.

Le aggressioni ai danni del personale infermieristico sono un fenomeno in crescita che desta forte preoccupazione, sia per la sicurezza degli operatori e cittadini, sia per la qualità dell’assistenza erogata. È un fenomeno in aumento, negli ultimi anni i casi di aggressione nei confronti degli infermieri sono aumentati in maniera allarmante. Secondo dati recenti forniti da associazioni di categoria e sindacati, oltre il 60% degli infermieri ha subito almeno un episodio di violenza durante il proprio percorso lavorativo. I Pronti Soccorsi sono le aree maggiormente colpite, spesso a causa dei lunghi tempi d’attesa, del sovraffollamento e del disagio emotivo che caratterizza chi vi accede.

L’ennesimo episodio di sabato sera al pronto soccorso S. Chiara, con un tentativo di aggressione nei confronti di un’infermiera e l’aggressione ad un vigilante è inaccettabile ed è la dimostrazione che ormai questo fenomeno sociale deve essere affrontato con altri strumenti, oltreché migliorare la sicurezza degli operatori sul campo tramite potenziamento degli organici e provvedimenti di tipo logistico, è però chiaro che ora deve essere la Provincia a scendere pesantemente in campo.

Esprimiamo la massima solidarietà agli operatori coinvolti ed auspichiamo che si individuino ad esempio per i vigilantes altre forme di assunzione nel comparto della sanità pubblica, andrebbero create specifiche figure formate e dedicate alla sicurezza, con adeguati riconoscimenti economici. È necessario il potenziamento dei servizi sanitari di filtro territoriali e migliori strutture ricettive per gli stranieri, evitando così che il pronto soccorso divenga un improprio punto di approdo, chiediamo interventi di sensibilizzazione e formazione sulla cittadinanza e più presenza delle forze dell’ordine. Sulla problematica delle aggressioni, ora più che mai è necessario riprendere incontri a tutti i livelli istituzionali, con il coinvolgimento del sindacato!

Cesare Hoffer e Daniele Costa- Nursing up Trento