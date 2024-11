NURSING UP TRENTO * LEGGE BILANCIO: «COMPARTO SANITÀ, ORA FUGATTI STANZI SUBITO RISORSE ECONOMICHE ADEGUATE / CONFERMATO SCIOPERO NAZIONALE DEL 20/11»

14.05 - lunedì 18 novembre 2024

La sanità pubblica trentina sta attraversando una crisi senza precedenti e abbiamo la percezione che non ci sia consapevolezza piena di quello che stia succedendo, si sottostima la drammatica situazione del personale sanitario, che avrà dirette conseguenze sulla qualità assistenziale nei confronti dell’utenza. Proprio in questi giorni abbiamo avuto l’ennesima riprova dell’importanza del personale sanitario, 26 posti letto al S.M. del Carmine saranno temporaneamente sospesi per la carenza dei nostri colleghi infermieri. Senza un investimento sulla valorizzazione delle risorse umane, il rischio è quello di prevedere ingenti risorse economiche in nuove opere pubbliche sanitarie, che non potranno poi svolgere appieno la propria funzione a causa della carenza di infermieri e professionisti sanitari.

Investire nei professionisti sanitari significa investire nelle cure, nella prevenzione, nella riduzione delle complicanze, non può e non “deve” essere percepito come un costo per la collettività, sempre più bisognosa di cure complesse.

Tutti i lavori internazionali di ricerca mettono in diretta correlazione il numero degli infermieri in servizio ed il grado di formazione con gli esiti delle cure, meno infermieri in servizio= più complicanze per i pazienti!

Nella sanità pubblica stiamo perdendo i nostri colleghi più esperti, che migrano nel settore privato, abbiamo bisogno di un intervento strategico e strutturale, che cambi l’organizzazione del lavoro, valorizzando il ruolo dei nostri professionisti, nel contempo la contrattazione provinciale della sanità pubblica deve trovare per loro un’idonea e più elevata collocazione giuridico-economica.

Infermieri, ostetriche, assistenti sanitarie, terapisti della riabilitazione psichiatrica e tutti i professionisti sanitari sono fondamentali per la tenuta del servizio sanitario pubblico, nel rispetto del principio di universalità costituzionalmente garantito. Chiediamo al presidente Fugatti ed alla sua giunta un ulteriore sforzo, nel rispetto dei protocolli d’intesa da noi sottoscritti con la Provincia.

Sono necessari più che mai fondi e direttive per incentivare un capitale umano, quello dei nostri professionisti, che in assenza di una reale valorizzazione abbandonerà sempre di più il servizio sanitario pubblico provinciale e si rivolgerà a realtà più remunerative, comprese quelle altoatesine ed estere. In assenza di risposte istituzionali ed innovative, sarà crisi totale della sanità pubblica, tra dimissioni volontarie in aumento ed una gobba pensionistica, quella del baby boom, che non vedrà un adeguato ricambio generazionale, visto il calo di domande in università. In Trentino 1400 infermieri andranno in pensione nei prossimi 10 anni, ai quali si sommeranno le cessazioni per dimissioni volontarie, in aumento negli ultimi tempi.

In questi anni la politica ci ha chiesto grandi sacrifici, che sono stati moltissimi nell’era del covid, ora meritiamo in primis il giusto riconoscimento sociale ed economico, per la nostra elevata responsabilità e formazione. MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE è CONFERMATO lo SCIOPERO NAZIONALE dei sanitari e della sanità italiana, una nostra delegazione trentina manifesterà a Roma.

Lo sciopero è la forma più estrema di protesta che un sindacato può avere a disposizione. E quando parliamo di uno sciopero che riguarda la sanità, e che ha quindi inevitabilmente un impatto sui pazienti (le urgenze sono sempre garantite), astenersi per un giorno dal lavoro è a maggior ragione una decisione che non si prende a cuor leggero, ma questa volta in ballo abbiamo la difesa del servizio sanitario nazionale e della qualità delle cure, che passa attraverso il riconoscimento e la valorizzazione dei nostri sanitari

Cesare Hoffer- Nursing up Trento