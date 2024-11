NURSING UP – TRENTO * CARENZE INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI: HOFFER, «ORA LA POLITICA SI ASSUMA LE RESPONSABILITÀ, È VERA EMERGENZA»

09.39 - lunedì 4 novembre 2024

La politica del “tutto a tutti in maniera indiscriminata” e di una contrattazione collettiva che non garantisce una reale valorizzazione economica-giuridica dei nostri professionisti sanitari deve finire, lasciando spazio ad una reale riforma contrattuale, che a nostro avviso dovrà individuare un’area specifica contrattuale più elevata per la valorizzazione dei professionisti sanitari, attualmente penalizzati rispetto anche ai colleghi europei.

I nostri professionisti laureati hanno elevata formazione, sono titolari di elevate competenze e responsabilità, hanno l’obbligo dell’assicurazione colpa grave, dell’iscrizione all’ordine e della formazione continua, fattispecie che comportano per loro ulteriori spese, a fronte di uno stipendio nettamente al di sotto della media europea. L’omologazione stipendiale con figure a più bassa formazione e responsabilità ha portato al disastro attuale, con relativo abbandono della professione infermieristica e scarsa attrattività dei giovani, i dati sono impietosi, tanti posti in università sono rimasti scoperti a Trento e in tutta l’Italia.

Parliamo della “causa” del problema, è la mancanza di personale infermieristico che ha portato in questi giorni alla riduzione dei posti letto all’Ospedale di Rovereto e temiamo sia solo il preludio all’adozione di altri analoghi provvedimenti. Come potranno essere garantite le aperture dei nuovi servizi, in particolare le case della salute e gli ospedali di comunità, che richiederanno centinaia adi nuovi professionisti, a fronte di una popolazione che invecchia sempre più? Il vero paradosso poi è che facciamo scappare all’estero i nostri infermieri e poi andiamo, poco eticamente, a prenderli in India, Argentina, creando poi figure surrogate come l’assistente infermiere!

Queste non sono risposte istituzionali adeguate, bisogna subito adottare nella legge di bilancio concrete azioni per attrare e trattenere i nostri professionisti sanitari, elaborando un chiaro progetto per favorire il ritorno dei nostri colleghi che lavorano all’estero. Nursing Up chiede di investire “senza mezzi termini” su chi conosce già il sistema sanitario italiano: “Non si tratta di essere contrari agli stranieri, ci mancherebbe, ma di fare investimenti e scelte politiche a lungo termine, basta con la politica miope e di basso raggio d’azione. Il nostro Ssn ha bisogno di professionisti formati, pronti a rispondere alle crescenti necessità assistenziali.

Ribadiamo che la “vera” emergenza è quella che riguarda infermieri e professionisti sanitari del comparto, è su questi professionisti che bisogna agire celermente nella legge di bilancio provinciale in discussione, destinando a loro prioritariamente le risorse economiche necessarie e garantendo nel contempo una migliore qualità di vita-lavoro.

Per quanto ci riguarda, il 20 novembre abbiamo proclamato lo sciopero nazionale dei professionisti sanitari con i sindacati medici Cimo e Anaao-Assomed, a difesa della sanità pubblica, dei diritti dei professionisti sanitari e del lavoro in un contesto sicuro, della qualità delle cure nei confronti del cittadino.