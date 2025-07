NURSING UP TRENTO * ASSESTAMENTO BILANCIO PAT: HOFFER E LAVAGNINO, «BENE L’EMENDAMENTO TONINA, ORA SUBITO LE RISORSE AGLI INFERMIERI»

17.04 - giovedì 17 luglio 2025

Frutti concreti in assestamento di bilancio con l’emendamento promosso dall’assessore alla salute Tonina. Questo momento è cruciale, il nostro impegno, esercitato in tutte le sedi istituzionali e politiche, ha trovato riscontro nell’emendamento presentato dal presidente Fugatti in assestamento di bilancio su iniziativa dell’assessore alla salute Tonina, ringraziamo entrambi per l’impegno profuso. Sono di fatto 10,5 milioni di euro aggiuntivi per il rinnovo contrattuale, che si aggiungono ai 3,5 già previsti, l’assessore ha dichiarato che saranno prioritariamente indirizzati alla valorizzazione dei nostri professionisti sanitari, come da noi richiesto.

Per quanto ci riguarda:

DICIAMO SI E SUBITO! …allo stanziamento e destinazione di fondi dedicati all’incremento delle attuali specifiche indennità infermieristiche, di tutela del malato e legate alla turnistica

DICIAMO SI E SUBITO! allo stanziamento di fondi dedicati ad attivare e implementare il percorso di armonizzazione economica dei professionisti sanitari del comparto con i laureati/equipollenti provinciali, titolari di un trattamento economico superiore

Consideriamo le risorse economiche aggiuntive previste un primo importante passo per ridurre il considerevole differenziale stipendiale con la Provincia d Bolzano, che ha fatto notevoli investimenti per la valorizzazione delle professioni sanitarie del comparto.

Auspichiamo una celere approvazione del disegno di legge e un iter accelerato poi in Giunta, per indirizzare velocemente le nuove risorse economiche al tavolo della contrattazione in Apran per le finalità che l’assessore Tonina ha dichiarato.

Chiederemo altre risorse nella legge di bilancio a fine anno, molti altri sono gli aspetti normativo-economici che devono essere migliorati nell’attuale contratto della sanità pubblica.

Cesare Hoffer e Fabio Lavagnino

Nursing up Trento