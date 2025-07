NURSING UP – TRENTO * ASSESTAMENTO BILANCIO PAT: «BOCCIATO EMENDAMENTO PER CONTRIBUTI STUDIO INFERMIERISTICO, INGIUSTIFICABILE OCCASIONE PERSA»

16.15 - lunedì 28 luglio 2025

L’emendamento presentato dalle forze di minoranza in assestamento di bilancio, che prevedeva la creazione di contributi allo studio incrementali (1000 euro al primo anno, 2000 euro al secondo e 3000 euro al terzo) per gli studenti iscritti al corso di laurea in infermieristica, con il vincolo di restare a lavorare nella nostra Provincia per almeno tre anni, non ha trovato purtroppo ed inspiegabilmente riscontro positivo nei componenti dell’attuale maggioranza di governo provinciale.

Tale iniziativa, era tra l’altro pienamente giustificata dal continuo calo del numero di iscrizioni al corso di studi di infermieristica e aveva l’obiettivo di controbilanciare i contributi allo studio attivati nelle altre realtà del Nordest, con il vicino l’Alto Adige che aveva già deciso di retribuire i tirocini, creando attrattività e forte concorrenza con la nostra Provincia. Come Nursing up Trento chiediamo a gran voce subito un celere provvedimento, anche per quanto riguarda gli alloggi agevolati agli studenti in tirocinio ed altri benefit, per facilitare il loro percorso universitario!

Gli studenti di Trento sono ingiustamente penalizzati rispetto ai colleghi di altre Province e regioni. Occorre rammentare che a Trento l’anno scorso abbiamo avuto solo 140 domande su 200 posti disponibili e che i posti non occupati a livello nazionale sono circa il 20%. Come poter garantire un adeguato ricambio generazionale nei nostri territori, a fronte di oltre 1000 pensionamenti nei prossimi anni in Trentino, se non garantiremo forme di attrattività al nostro polo universitario? A cosa serve costruire nuovi poli universitari, se poi avremo le aule vuote o case/ospedali di comunità, future cattedrali nel deserto senza il personale necessario?

