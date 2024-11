NURSING UP TRENTO * AGGRESSIONI OPERATORI SANITARI IN SERVIZIO: HOFFER, «COSÌ NON BASTA, BISOGNA ADOTTARE PROVVEDIMENTI PIU INCISIVI»

11.25 - mercoledì 13 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La nostra organizzazione sindacale negli ultimi anni ha portato all’attenzione istituzionale la problematica delle aggressioni al personale, fenomeno in ascesa nelle strutture assistenziali trentine e che ultimamente ha assunto nel tempo connotati ormai drammatici. Dall’odierna rassegna stampa abbiamo preso visione della risposta dell’assessora Tonina all’interrogazione n.214 presentata dalla consigliera provinciale Lucia Coppola. Riteniamo paradossale che un luogo deputato alla cura, esercitata con grande professionalità ed anche sacrificio dai nostri colleghi, sia invece divenuto terreno di violenza e conflitti.

In qualità di professionisti dell’assistenza, rivolgiamo un appello ai cittadini, che vanno sempre più coinvolti e sensibilizzati, la cultura della cura deve essere rinnovata, la relazione con i pazienti recuperata poiché terapeutica, siamo consapevoli e vicini ai nostri pazienti, che spesso devono attendere tempi elevati per ottenere adeguate risposte assistenziali, ma non possiamo essere noi il capro espiatorio di decisioni prese a livello istituzionale.

Sottolineiamo il fatto che la maggior parte degli eventi aggressivi sono sottaciuti e non vengono segnalati, quelli che vengono descritti nell’interrogazione sono quelli che sono stati codificati come “infortunistici”, ma anche le aggressioni verbali e le minacce sortiscono effetti negativi sui nostri professionisti, generando disaffezione nel lavoro e in taluni casi anche abbandono dalla professione.

Riteniamo che la tutela psico-fisica in Azienda sanitaria e nelle Apsp sia tutt’ora insufficiente, chiediamo ulteriori e più incisivi atti concreti come l’implementazione della presenza di vigilantes e forze dell’ordine ed il potenziamento di personale assistenziale nelle aree a maggior rischio. A tutela dei nostri colleghi, abbiamo attivato una copertura assicurativa di tutela legale in caso di aggressioni, se l’azienda sanitaria non tutelerà i dipendenti, lo faremo noi e qualcuno ne risponderà nelle sedi che riterremo più opportune. Auspichiamo che il tavolo tecnico in Apss sulla tematica delle aggressioni, da noi fortemente richiesto ed in fase di attivazione, sia convocato e porti risultati concreti a tutela dei colleghi, per la stragrande maggioranza donne ed infermiere, migliorare le condizioni di lavoro equivale a garantire una migliore assistenza nei confronti dei cittadini.

I provvedimenti fin qui adottati o palesati nelle sedi istituzionali, seppur utili, sono deboli. La sicurezza sul posto di lavoro è una delle motivazioni per le quali abbiamo proclamato lo sciopero generale in sanità il 20 Novembre, giornata nella quale una nostra delegazione manifesterà a Roma in P.za S. Apostoli congiuntamente con i sindacati medici Cimo ed Anaao, ulteriore dimostrazione di solidarietà e vicinanza nei confronti di tutti i professionisti ed operatori della sanità.

*

Cesare Hoffer

Nursing up Trento