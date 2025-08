NURSING UP – TRENTINO * AGGRESSIONE PRONTO SOCCORSO ROVERETO: HOFFER E LAVAGNINO, «È INACCETTABILE, IL FENOMENO DEVE ESSERE AFFRONTATO CON ALTRI STRUMENTI»

09.25 - martedì 5 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

L’ennesimo episodio, avvenuto nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto al pronto soccorso del S.M. del Carmine di Rovereto, con un’aggressione nei confronti di colleghi infermieri. Questo stato di cose è inaccettabile ed è la dimostrazione che ormai questo fenomeno sociale deve essere affrontato con altri strumenti, oltreché migliorare la sicurezza degli operatori sul campo tramite il potenziamento degli organici e provvedimenti di tipo logistico, è però chiaro che ora deve essere la Provincia a scendere in campo, i provvedimenti adottati fin qui dall’Azienda sanitaria si sono dimostrati totalmente inadeguati.

I nostri infermieri, già stanchi e stressati, si sentono abbandonati dalle istituzioni e non devono essere lasciati soli! Esprimiamo la massima solidarietà agli operatori coinvolti, è palese che la presenza dei vigilantes nelle 24 ore non sia più sufficiente ad arginare il fenomeno delle aggressioni, perché la loro possibilità di intervento è limitata, bisogna garantire ai pronti soccorsi la costante presenza delle forze dell’ordine, la cui presenza è invece stata ridotta e delle guardie giurate armate 24 ore su 24.

Se il Trentino vuole diventare veramente attrattivo nei confronti delle professioni infermieristiche e sanitarie, deve creare situazioni lavorative dove il professionista lavori in sicurezza, da questo punto c’è molto da fare, chiediamo pertanto l’intervento dell’assessore Tonina e la convocazione urgente del tavolo aziendale sugli “agiti aggressivi”, dove i sindacati sono presenti in pianta stabile e proattiva.

Il personale del Pronto è già in difficoltà anche per l’adozione del nuovo sistema informatico, che ha allungato i tempi di attesa dei pazienti, in particolare nelle procedure di triage, pertanto è ulteriormente esposto a situazioni legate all’aggressività dei pazienti, garantire la loro sicurezza vuol dire assicurargli la possibilità di erogare prestazioni efficaci, nonché garantire sicurezza e qualità delle cure ai pazienti.

Cesare Hoffer e Fabio Lavagnino

Nursing up Trento Trento