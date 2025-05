NURSING UP – TRENTINO * AGGRESSIONE AD INFERMIERE: HOFFER E COSTA, «SERVONO AZIONI PIÙ INCISIVE, A COSTO DI CHIAMARE IN CAMPO L’ESERCITO»

13.08 - sabato 3 maggio 2025

Ennesimo vergognoso episodio, indegno di in paese civile, Apss, Provincia e Stato italiano tutelino i nostri professionisti sanitari!

Ennesima aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara ad un infermiere, in carcere un 43 enne senza fissa dimora.

Al collega aggredito esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza! Della solidarietà e atti formali istituzionali invece non ce ne facciamo più nulla, servono azioni più incisive, a costo di chiamare in campo l’esercito, presidiare gli ospedali, divenuti luoghi di violenze quotidiane.

I fatti purtroppo continuano a ripetersi con frequenza preoccupante, il fenomeno ormai ha assunto rilevanza sociale. Facendo una ricerca sulla letteratura presente emerge l’importanza del riconoscimento tempestivo grazie all ‘utilizzo di scale come la “Triage Violence Risk Assessment Chart” o altre, utili per l’identificazione del potenziale rischio di aggressione.

Cio’ permetterebbe all’operatore di intervenire attivando sin da *subito* le figure di supporto e strategie per prevenire l’evento avverso, non possiamo più aspettare che accada per poi intervenire.

Abbiamo chiesto e ottenuto la guardia armata reperibile su chiamata che vigila sulle zone sensibili e perimetro del Santa Chiara, a nostro avviso dovrà essere prevista in tutti i presidi ospedalieri periferici.

Siamo in attesa di risposta da parte dell’azienda, che a nostro avviso dovrà fornire immediatamente al professionista la tutela legale gratuita (già attiva per i nostri associati a Nursing Up) ed il supporto psicologico gratuito.

Chiediamo alla politica di realizzare :

– strutture dedicate e allocate nei punti sensibili della città per accogliere persone disagiate, con disturbi psichiatrici, dipendenze.

– potenziare il territorio per filtrare le prestazioni non urgenti da parte della popolazione

– promuovere campagne di prevenzione e educazione per migliorare la consapevolezza della popolazione sulle aggressioni

– Potenziamento delle ditazioni organiche per i settori più a rischio aggressione

Nursing up Provincia di Trento

Cesare Hoffer e Daniele Costa