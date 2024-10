NURSING UP / CISL FP / UIL FPL SANITÀ / FENALT * RIUNIONE SINDACALE: «LA MISURA È COLMA, IN APSS LE RELAZIONI SONO ORMAI AL MINIMO STORICO»

16.33 - giovedì 31 ottobre 2024

In data odierna abbiamo incontrato il direttore generale Apss dott. Ferro, l’incontro ha visto fin da subito toni aspri ed accesi, mai come in questo momento le relazioni sindacali sono precipitate così in basso! L’atteggiamento tenuto dall’Azienda è sempre più irrispettoso nei confronti delle organizzazioni sindacali, non ci pervengono le informative sindacali preventive su importanti tematiche come la riorganizzazione dei servizi, che comportano ricadute negative per i dipendenti e conseguenze importanti per gli utenti.

L’ultimo esempio in ordine di tempo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è la riorganizzazione delle unità operative di Chirurgica e medicina-sez. malattie infettive dell’Ospedale di Rovereto, con relativa riduzione dei posti letto, le organizzazioni sindacali lo hanno appreso dai dipendenti e i cittadini dalla stampa locale. Riteniamo molto grave questo fatto, l’ospedale di Rovereto ha già subito tagli e riduzioni di posti letto negli ultimi anni, siamo preoccupati, è l’ennesima conferma della volontà di andare verso una palese privatizzazione della sanità pubblica. Abbiamo chiesto subito l’assunzione di personale Infermieristico ed Oss, finalizzato a rendere temporanea la riduzione delle attività, per arrivare ad un celere ripristino, nel contempo abbiamo chiesto garanzie per il personale che sarà riallocato nelle altre unità operative del S.M. del Carmine.

Il dott. Ferro inoltre intende risolvere l’emergenza di professionisti infermieri attingendo dall’india e dall’Argentina, impoverendo quelle nazioni di professionisti sanitari. A nostro avviso tale iniziativa, che dovrà prevedere una seria valutazione dei requisiti linguistici e professionali, oltre ad essere poco etica, non risolverà l’attuale grave carenza di personale. Noi chiediamo invece che la nostra Azienda sanitaria, così come le istituzioni provinciali, cambino radicalmente la politica gestionale sul personale, mettendo in campo celermente una pluralità di interventi volta alla valorizzazione del personale, attualmente poco considerato. Siamo stupiti poi dal fatto che, nel corso della riunione, l’Azienda abbia presentato delle circolari interpretative su aspetti contrattuali che sono di fatto competenza del rinnovo contrattuale in Apran, la confusione regna sovrana!

In questo momento di grave crisi, ci saremmo aspettati maggior coinvolgimento ed attenzione, non rispettare le sigle sindacali vuol dire non rispettare le migliaia di dipendenti che rappresentano, se questa situazione dovesse perdurare, valuteremo quali azioni di protesta adottare, a tutela dei dipendenti ed a difesa della qualità dei servizi e delle cure!

Cesare Hoffer per Nursing Up

Giuseppe Pallanch per Cisl Fp

Giuseppe Varagone per Uil Fpl Sanità

Paolo Panebianco per Fenalt