“NTA DANCE SCHOOL TRENTINO“ * “EXTREME CAMP 2024“: «UN’ESPERIENZA UNICA DI DANZA INTERNAZIONALE SUL MONTE BONDONE, A VASON (6-7-8/9)

07.34 - venerdì 6 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Academy of Excellence presenta l’EXTREME Camp 2024: Un’esperienza unica di danza internazionale sul Monte Bondone, in collaborazione con NTA DANCE SCHOOL Trentino.

Dal 6 al 8 settembre 2024, le incantevoli vette del Monte Bondone faranno da sfondo a EXTREME CAMP, un prestigioso evento hip hop dedicato alla formazione di giovani talenti della danza. Promosso da Academy of Excellence , in collaborazione con NTA DANCE SCHOOL, questa manifestazione rappresenta un’opportunità di crescita artistica in un contesto unico, che unisce natura, eccellenza didattica e creatività.(https://www.accademiahiphop.it/camp/)

Academy of Excellence , da anni riconosciuta come punto di riferimento nell’alta formazione urban hip hop a livello internazionale, ha deciso di trasferire in Trentino il suo rinomato camp estivo, attratta dalle straordinarie location offerte dal Monte Bondone. Il tutto si terrà a Vason presso lo Chalet Caminetto in collaborazione con Proloco Monte Bondone (in particolare si ringrazia Marco Conotter). Questa scelta non solo valorizza il territorio, ma riflette il desiderio di offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva, dove il talento artistico possa esprimersi al meglio in un ambiente naturale suggestivo e stimolante.

L’EXTREME CAMP vedrà la partecipazione di 50 ballerini provenienti da tutta Italia, dai più piccoli ai più grandi, che si immergeranno in tre giorni di lezioni intensive e attività creative, accompagnati da un team di coreografi d’eccellenza.

L’evento sarà arricchito dalla partecipazione di coreografi di fama internazionale, come Missy, coreografa delle Olimpiadi di Parigi 2024, e Karlos , una delle figure pionieristiche dell’hip-hop europeo. La loro presenza come quella di una decina di insegnanti del calibro nazionale e internazionale come Elisa Pinklady, Dabox, Klaudia Mirashi, Anna Beat,ecc offrirà ai giovani ballerini l’opportunità di lavorare a stretto contatto con professionisti di livello mondiale, in un percorso di formazione intensiva che unisce tecnica, espressività e creatività sia per grandi che ragazzini.

A rappresentare lo staff Trentino, ci sarà anche Alessio Brunello, unico ballerino trentino selezionato per esibirsi all’Arena di Verona il 3 settembre 2024 in occasione dell’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 in diretta su TV8 e SKYuno, al fianco di artisti di rilievo come Mahmood, Annalisa, Rose Villain e Articolo 31.

Questa iniziativa non si limita a una semplice formazione artistica, ma intende anche promuovere il Trentino come polo d’eccellenza per eventi culturali di respiro internazionale, rafforzando il legame tra il territorio e l’arte.Nel programma ci saranno battle ed eventi per le vie del centro storico di Trento.

Per maggiori informazioni sull’evento e per rimanere aggiornati, è possibile seguire le pagine ufficiali sui canali dell’evento! (Instragram:extreme_camp24)

