NIDIL CGIL E UILTEMP – TRENTINO * 29 NOVEMBRE: «SCIOPERO GENERALE, CONTRO LE SCELTE INGIUSTE E SBAGLIATE DEL GOVERNO»

12.29 - venerdì 22 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

UILTemp e Nidil CGIL con i lavoratori e le lavoratrici somministrati, atipici, autonomi e in cerca di lavoro, sostengono la mobilitazione di CGIL e UIL per cambiare la manovra di bilancio. È il momento di investire nelle politiche industriali, aumentare salari e pensioni e finanziare sanità, istruzione e servizi pubblici.

È necessario eliminare le tipologie contrattuali più precarie, puntando su contratti a tempo indeterminato e garantendo ammortizzatori sociali per tutti. Chiediamo una riforma del sistema previdenziale che sostenga tutti i lavoratori, specialmente i discontinui, attraverso una pensione contributiva di garanzia. Inoltre, è essenziale rinnovare i Contratti Collettivi Nazionali per tutelare i lavoratori somministrati e garantire equità anche ai collaboratori autonomi, ai rider e a chi lavora per piattaforme digitali.

In Trentino, le ore di cassa integrazione e la crescente precarietà colpiscono duramente, mettendo in evidenza l’urgenza di interventi per garantire maggiori tutele e stabilità. Dagli ultimi rapporti dell’Agenzia del Lavoro si rileva, sì, un aumento dell’occupazione, ma a crescere è soprattutto il precariato, tra assunzioni a tempo determinato e lavoro intermittente o a chiamata, dato poi trainato dagli occupati indipendenti (+10% nel primo trimestre del 2024). Il lavoro alle dipendenze aumenta invece in modo contenuto (+0,5%) a seguito della flessione del lavoro a tempo indeterminato (-1,8%).

Il dato fa emergere la necessità di forme di tutela universali, che considerino anche i cittadini e le cittadine con impianti contrattuali atipici. Vogliamo maggiori controlli, investimenti nella sicurezza e risorse per la salute e la formazione. Basta tagli a sanità, istruzione, infrastrutture e trasporto pubblico. Serve un piano straordinario per l’occupazione nel settore pubblico e per lo sviluppo del Paese.

Diciamo no alla speculazione immobiliare e chiediamo politiche per la casa a favore dei giovani. Il sistema fiscale deve sostenere chi lavora e contrastare l’evasione, promuovendo un fisco progressivo che equilibri i redditi tassando in modo equo le grandi ricchezze. UILTemp UIL e Nidil CGIL sono unite contro il Collegato Lavoro, la legge che accompagna o “collega” la legge di bilancio con l’obiettivo di introdurre misure specifiche in ambito lavorativo, perché aumenta la precarietà e aggrava la condizione di migliaia di lavoratori.