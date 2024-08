“MYTHOS PRIMIERO DOLOMITI“ * MTB: «SI AVVICINA A GRANDI PASSI L’AVVENTURA DELLE RUOTE ARTIGLIATE, APPUNTAMENTO IL 7/9»

08.31 - venerdì 16 agosto 2024

Il livello dei bikers che competono nella mtb si è ulteriormente ampliato negli ultimi tempi. In passato c’erano gli autentici duri delle ruote artigliate, gente da single track estremi, quelli sempre in lotta con se stessi e… gli altri. Ora, gran parte dei tracciati di mtb si sono spianati, con carrarecce e sterrati up&down per sfogare la passione, dove spesso non ci vuole molta tecnica ma un buon allenamento. Ebbene, c’è un evento che sembra fatto apposta per i bikers classici e intramontabili e per quelli un po’ più “teneri”, ma che alla fine hanno lo stesso desiderio: pedalare, divertirsi, ammirare panorami nuovi e trascorrere un weekend in libertà, magari con la famiglia, gli amici o col proprio team.

Si sta parlando della Mythos Primiero Dolomiti del prossimo 7 settembre, disegnata da un campione, anzi l’unico campione mondiale marathon che l’Italia abbia generato, Massimo Debertolis, e da un organizzatore esperto e plasmato da due Campionati del Mondo Marathon, un Mondiale Gravel, un Europeo ed una miriade di eventi, Massimo Panighel, anima di Pedali di Marca. Il luogo di svolgimento è l’ammaliante Valle di Primiero, famosa soprattutto per la sua perla dolomitica, San Martino di Castrozza, e per le mitiche Pale di San Martino, ma conosciuta soprattutto per essere una vallata turistica a misura di famiglia e che persegue da sempre obiettivi green. E non si pensi che l’area del Primiero sia lontana dai tanti itinerari città-montagna. Alcuni esempi: da Treviso dista circa 90 km, da Verona 156 km, da Bergamo 260 km, da Bologna 220 km, distanze piuttosto ragionevoli soprattutto se ad attendere i bikers c’è un’ottima ospitalità e una ragnatela di percorsi adatti a tutti i livelli, come quelli proposti dalla Mythos Primiero Dolomiti che nel 2026 abbinerà alla gara amatoriale anche il Campionato del Mondo Marathon.

Massimo Debertolis conosce alla perfezione ogni sfumatura del suo territorio e così nel creare gli itinerari di gara ha mixato ampi sterrati con tratti tecnici, single track con salite da selezione, discese dove col gioco di freni si scede agevolmente, tutto per soddisfare la grinta che c’è in ogni biker. In poche parole, gli appassionati delle ruote tassellate sono invitati a sfogare i cavalli nelle gambe in uno dei più apprezzati appuntamenti di stagione. Le proposte della Mythos Primiero Dolomiti sono tre e davvero per tutti i livelli. Si parte dall’impegnativa Marathon (82,1 km con 3400 mt di dislivello), poi c’è la comunque graffiante Classic (56,3 km con 2110 mt di dislivello) e infine la Short (43 km con 1480 mt di dislivello) dedicata a chi non ama le sfide forti, tre proposte con partenza e arrivo a Fiera di Primiero dove, provare per credere, i costi per l’ospitalità sono decisamente calmierati, sebbene l’offerta alberghiera come in tutto il Trentino sia di alta classe.

L’invito è quello di non scegliere il solo ‘mordi e fuggi’, ma di riservarsi un bel weekend lungo con famiglia o amici, pedalare in libertà il venerdì per conoscere punti strategici e dislivelli di gara, sabato prendere parte alla ‘Mythos’ e domenica rifiatare e godersi i panorami che spesso in gara sfuggono alla vista, ma anche un’offerta culinaria di montagna che in Valle di Primiero è golosamente apprezzata.

Se in famiglia c’è un mini-rider, c’è anche Mythos Junior Kids Race così da soddisfare proprio tutti, e se nel gruppo c’è chi ama la musica o comunque si vuole approfittare per allungare l’estate, ecco venerdì e sabato sera il Mythos Music Festival al Parco Vallombrosa dove sarà allestito il cuore pulsante della Mythos Primiero Dolomiti. La prima sera si esibiranno i Velvet Dress – U2 tribute, sabato per sciogliere i muscoli del dopo gara ci saranno le note dei Liveplay – Coldplay tribute. Per chi ha a disposizione tutta la settimana, da non perdere il Mythos Week Festival che inizierà il 1° settembre con l’evento Alpine Gravel.

Tutto qui? No, la Mythos Primiero Dolomiti è un condensato di sport, passione, agonismo, intrattenimento, respirando l’aria pura di montagna da portarsi a casa come ricordo per tutto l’autunno. Ci si può tornare d’inverno, perché le piste di San Martino di Castrozza e dell’intero comprensorio sono un invito a nozze per gli appassionati dello sci, di qualsiasi disciplina.

Chi ha già corso la Mythos Primiero Dolomiti sa bene quale sia la soddisfazione nel portarla a termine, quale sia l’atmosfera e quale il livello organizzativo. Chi ancora non ha avuto l’opportunità di affrontare uno dei tre percorsi ha ancora poco tempo per perfezionare l’iscrizione, approfittando della tariffa Exclusive in vigore fino al 18 agosto. La gara fa parte dei circuiti Prestigio, Marathon Tour ed Easy Cup, ulteriore occasione per non mancare. “Create miti su voi stessi, anche gli Dei hanno iniziato così”. Sono parole dello scrittore e poeta Stanislaw Jerzy Lec. In Valle di Primiero c’è posto ancora per tanti Mythos!