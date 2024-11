“MUSICA RIVA“ (TN) * STAGIONE INVERNALE AL VIA: «DAL REQUIEM DI VERDI AL NATALE CON “FANTASIA“, BIGLIETTERIA APERTA PER L’EVENTO DEL 30/11»

10.39 - giovedì 14 novembre 2024

MusicaRiva, stagione invernale al via: dal Requiem di Verdi al Natale con «Fantasia». Un viaggio musicale unico tra sacro, cinema e tradizione. Aperta la biglietteria per il concerto-evento del 30 novembre.

Dopo il grande successo della 40edizione del «MusicaRiva Festival», l’Associazione MusicaRiva continua a fare della musica una presenza costante, proponendo una nuova stagione invernale ricca di appuntamenti, per un’attività che si estende lungo tutto l’anno. La programmazione invernale si aprirà con il Concerto di Sant’Andrea il 30 novembre, in cui sarà eseguita la maestosa “Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi presso l’Auditorium San Giuseppe alle ore 20.30. Questo capolavoro coinvolgerà l’Orchestra Sinfonica Milano Classica e il Coro “Progetto Speciale” Segni di Bellezza, in collaborazione con il Coro Canticum Novum, diretto dal Maestro Michele Brescia. Con la partecipazione di Angela Nisi (soprano), Marzia Castellini (mezzosoprano), Riccardo Della Sciucca (tenore) e Gabriele Sagona (basso), questo evento sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza di grande intensità musicale.

Per il periodo natalizio, MusicaRiva propone il tradizionale Concerto di Natale del 23 dicembre, presso la Sala Garda del Palazzo dei Congressi alle ore 20.30. In un’originale combinazione di cinema e musica dal vivo, verrà proiettato il celebre film Fantasia, accompagnato dall’Orchestra delle Alpi diretta dal M° Stefano Torboli. A chiusura dell’anno, dal 20 al 22 dicembre, l’Associazione ospiterà una Masterclass di Clarinetto – da tempo sold out – con il rinomato docente Calogero Palermo, rivolta a giovani musicisti e appassionati. Le lezioni si terranno nell’Auditorium del Conservatorio e nelle aule studio adiacenti, mentre il 22 dicembre alle ore 18.00 si terrà un concerto di fine corso, accompagnato da un brindisi natalizio, un momento speciale dedicato ai soci MusicaRiva e al pubblico. Arricchiranno il programma della stagione anche due eventi speciali di pattinaggio artistico su ghiaccio, organizzati in collaborazione con il Consorzio RivaInCentro e il CPA – Circolo Pattinatori Artistici Trento, venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio 2025, sempre alle ore 15.00.

«Abbiamo deciso di proseguire il percorso avviato nel 2023. L’obiettivo è rendere le attività di MusicaRiva presenti tutto l’anno, e non solo in estate e a Natale, offrendo eventi di qualità per la cittadinanza e i visitatori di Riva del Garda» spiega il presidente di MusicaRiva Luca Rizzardo Gianfilippi. «Abbiamo rafforzato la collaborazione con privati, che ora si rivolgono a noi per eventi di livello. Questo ci conferma che Musica Riva è considerata un’associazione capace di offrire un prodotto di qualità e di selezionare i musicisti più adatti a ogni evento. Vogliamo che MusicaRiva sia più integrata nel tessuto sociale, costruendo legami con altre realtà musicali del Lago di Garda e oltre.

Ad esempio, il comune di Malcesine si è rivolto a noi per esplorare collaborazioni su eventi nel territorio gardesano, ricco di luoghi storici perfetti per eventi targati Musica Riva. Questo è importante anche perché Riva del Garda manca di un teatro dedicato». In occasioni speciali, come Sant’Andrea e Natale, sottolinea Rizzardo, «ci affidiamo a professionisti di alto livello per garantire un programma interessante. La nostra visione è che Musica Riva sia presente in maniera continuativa e che collabori con enti locali e realtà musicali, promuovendo il marchio MusicaRiva e offrendo agli artisti del territorio opportunità di crescita».

Il direttore artistico Lucas Christ commenta l’entusiasmante cartellone invernale: «Proseguono le celebrazioni per i 40 anni di MusicaRiva con una serie di eventi pensati per il grande pubblico e in modo particolare per le famiglie: una rassegna che, partendo dal giorno di S. Andrea, e articolandosi per tutto il periodo natalizio, saprà regalare emozioni indimenticabili, come quelle del celeberrimo “Requiem” di Giuseppe Verdi per soli, coro e orchestra e della proiezione di “Fantasia” di Walt Disney che, grazie all’ esecuzione dal vivo delle musiche interpretate da un’orchestra sinfonica, riunirà bambini e adulti in una serata di magia. L’attesa masterclass di clarinetto con concerto finale, tenuta da Calogero Palermo, porterà in città giovani talenti da tutta Europa, mentre gli eventi di pattinaggio artistico con atleti di caratura internazionale, organizzati in collaborazione col Consorzio RivaInCentro, animeranno il cuore di Riva sotto le feste».

Foto di archivio (MusicaRiva)