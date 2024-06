“MUSICA RIVA FESTIVAL“ (TN) * CORSI DI PERFEZIONAMENTO (20-30/7): «WORKSHOP E MASTERCLASS, APERTE LE ISCRIZIONI»

07.26 - giovedì 13 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

«Musica Riva Festival» celebra, dal 19 al 28 luglio, la 40esima edizione della kermesse nota a livello internazionale che raccoglie il meglio della musica classica e contemporanea. In attesa di svelare il programma di quest’edizione speciale e storica, anche quest’anno «Musica Riva Festival» propone masterclass di altissimo livello dedicate all’alto perfezionamento per giovani talenti e 6 workshop indirizzati alla scoperta e all’approfondimento degli strumenti musicali e dei loro interpreti rivolti non solo ai professionisti ma anche a chi vuole fare un’«experience» diversa dal solito.

Musica Riva Festival» propone, per la sua quarantesima edizione, corsi di alto perfezionamento dal 20 al 30 luglio con docenti del calibro di Mietta Sighele (canto), Massimo Somenzi (piano), Gilles Apap (violino), Marco Tamayo (chitarra), Paolo Taballione (flauto), Piergiuseppe Doldi (tromba) e di workshop con musicisti di prim’ordine come i Tetraktis Percussioni e i percussionisti della Scala, Debbie Summa (canto pop), Elvezio Fortunato (chitarra moderna), Ashanka Sen e Maurizio Murdocca (Musica indiana). Nomi che rappresentano eccellenze nei rispettivi ambiti e che saranno a Riva del Garda per svelare i segreti della loro arte. Nel programma, i già citati workshop dedicati alla liuteria del violino (Clara Contadini) e della chitarra (Marco La Manna): «experience» di tre giorni, – dal 26 al 28 luglio – uniche nel suo genere.

Le iscrizioni ai workshop e alle masterclass di «Musica Riva Festival» sono aperte. Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni: info@musicariva.org. tel: +39 0464.554073. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Viale Liberazione, 7 a Riva del Garda (Tn). I partecipanti ai corsi di Alto perfezionamento di «Musica Riva Festival», si distinguono in allievi attivi ed uditori. I docenti potranno avviare una procedura di Selezione degli allievi, fissando il numero di allievi attivi per il proprio corso. Chi non verrà accettato come allievo attivo, potrà seguire il corso come uditore.