“MUSICA RIVA FESTIVAL“ * SPETTACOLI: «MIGLIAIA LE PERSONE IN PIAZZA 3 NOVEMBRE, PER LA CHIUSURA DELLA KERMESSE CON LA IX DI BEETHOVEN»

07.53 - mercoledì 31 luglio 2024

«MusicaRivaFestival», chiusura col botto in piazza. Migliaia di persone in Piazza 3 Novembre domenica sera per la chiusura della kermesse con la IX di Beethoven.

Un’orchestra sinfonica, un coro lirico, quattro solisti di levatura internazionale, le coreografie di una grande compagnia di danza con i giovani ballerini delle scuole di danza dell’Alto Garda per oltre 120 artisti coinvolti sul palco di una gremitissima Piazza 3 Novembre, a Riva del Garda, con migliaia di persone accorse per godersi uno spettacolo indimenticabile.

Si è chiusa, domenica sera, in centro storico a Riva del Garda, la 40esima edizione di «MusicaRivafestival» con l’esecuzione di un patrimonio della storia della musica, la IX di Beethoven, impreziosita dalla maestria dei danzatori della DEOS Danse Ensemble Opera Studio su coreografie create ad hoc da Giovanni Di Cicco e il coinvolgimento delle scuole di danza dell’Alto Garda: Accademy of Dance and Ballroom, A.S.D. Odette, Danza e Movimento.

Su palco l’Orchestra di Padova e del Veneto, il Coro Lirico del Veneto e solisti di fama internazionale come Erika Grimaldi (soprano), Elisa Hasan (mezzosoprano), Pierluigi D’Aloia (tenore), Markus Werba (baritono). Direttore d’orchestra: Marco Angius. Una sfida ambiziosa – non era facile misurarsi con un capolavoro del calibro della IX di Beethoven – che «MusicaRivafestival» ha vinto, riportando la grande musica in piazza.

Il concerto-evento è stato apprezzatissimo dal pubblico presente nella suggestiva cornice di Piazza 3 Novembre, che ha tributato gli artisti con 10 minuti di applausi finali: una grande festa di piazza chiusa con una standing ovation che ha segnato la chiusura di una 40esima edizione del festival iniziato il 17 luglio scorso a Campo Lomaso e proseguito, fino alla chiusura di domenica sera, con oltre 30 eventi nelle location più pittoresche del Garda Trentino.