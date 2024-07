MUSICA RIVA FESTIVAL * 40ESIMA EDIZIONE: «APERTA LA BIGLIETTERIA, 30 EVENTI DAL 19 AL 28 LUGLIO»

08.08 - domenica 14 luglio 2024

Aperta la biglietteria. L’associazione «MusicaRiva» celebra i suoi primi 40 anni con la 40° edizione di musicaRivafestival dal 19 al 28 luglio 2024 con oltre 30 eventi in tutto il Garda Trentino. Anticipazione il 17 luglio a Campo Lomaso

Sale l’attesa per la la 40° edizione di «musicaRivafestival», in programma dal 19 al 28 luglio. Aperta la biglietteria – tickets acquistabili sul sito https://www.musicariva.org/tickets per gli oltre 30 eventi in cartellone: concerti, proiezioni di docu-film, presentazioni librarie, masterclass, workshop, incontri con gli artisti che si svolgeranno nei luoghi più suggestivi del Garda Trentino e non solo, come la Cascata del Varone, le spiagge del Garda, la zona archeologica di San Martino, la chiesa di San Lorenzo a Tenno, la Spiaggia degli Olivi, la Rocca di Riva del Garda, sede del MAG Museo, il Teatro Comunale di Pergine Valsugana, Palazzo Martini e la Piazza Tre Novembre.

Il 17 luglio, alle ore 21.00, presso il Convento di Campo Lomaso (Comano Terme) è in programma un’anticipazione della 40esima edizione – «Road to the festival» – con la «musica senza confini» di Giuseppe Fiorenza (pianoforte); il «Road to the festival» proseguirà il 19 luglio, con due spettacoli alle 16.30 e alle 17.30, presso la Pinacoteca del «MAG», a Riva del Garda, con l’esibizione «Short Stories» della Michela Merola Contemporary Dance Company (coreografia: Michele Merola; musica: Natalia Abbascià; costumi: Nuvia Valestri; assistente coreografia: Paolo Lauri; interpreti: Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Mario Genovese, Fabiana Lonardo, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa. Biglietto: € 10).

Questo percorso di avvicinamento al festival si concluderà con l’inaugurazione che si terrà, per la prima volta in assoluto, il 19 luglio alle ore 20.00, presso il Parco 1° Maggio del Rione 2 giugno e lo show musicale «Sound(E)Scape» (batteria – percussioni: Andrea Dionisi pianoforte: Lorenzo Bellini , a seguire, «Skyline», lo Spettacolo di danza verticale (Il Posto + Marco Castelli Small Ensemble Coreografia: Wanda Moretti). Un grande evento inaugurale a ingresso libero che l’associazione «MusicaRiva» ha voluto fortemente organizzare nel quartiere periferico del Rione 2 Giugno, una delle anime della città di Riva del Garda. Programma completo: https://www.musicariva.org/tickets.