MUSEO NAZIONALE STORICO ALPINI * CANTANDO SUL DOS TRENTO: «CORI DELLE PENNE NERE IN CONCERTO, CON CANTI POPOLARI REGIONALI E NAZIONALI (11/10 – 18.30)»

12.34 - lunedì 29 settembre 2025

Sabato 11 ottobre alle ore 18:30, presso il Museo Nazionale Storico degli Alpini, il Coro Alpino Femminile Signore delle Cime ed il Coro Alpino Trentino di Gardolo, si esibiranno con il loro repertorio di canti popolari regionali e nazionali.

Alle ore 17:30 a premessa del concerto ci sarà una visita guidata per i convenuti.

La partecipazione è gratuita e l’ingresso è libero.