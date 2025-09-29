Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

MUSEO NAZIONALE STORICO ALPINI * CANTANDO SUL DOS TRENTO: «CORI DELLE PENNE NERE IN CONCERTO, CON CANTI POPOLARI REGIONALI E NAZIONALI (11/10 – 18.30)»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.34 - lunedì 29 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Sabato 11 ottobre alle ore 18:30, presso il Museo Nazionale Storico degli Alpini, il Coro Alpino Femminile Signore delle Cime ed il Coro Alpino Trentino di Gardolo, si esibiranno con il loro repertorio di canti popolari regionali e nazionali.

Alle ore 17:30 a premessa del concerto ci sarà una visita guidata per i convenuti.

La partecipazione è gratuita e l’ingresso è libero.

 

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.