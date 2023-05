MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO * “CENE CONCILIO TRENTO”: « DAL 21/6 NELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO, CON FINALE NELLA CORNICE DI UN GIARDINO SEGRETO »

Il Museo Diocesano Tridentino presenta la seconda stagione delle “Cene del concilio di Trento”, l’iniziativa che accompagna il visitatore in un viaggio nel tempo alla scoperta di luoghi, sapori, usanze e abitudini dell’epoca. Il progetto “Cene del concilio di Trento” è nato a giugno 2022 nell’ambito della strategia di apertura a nuovi segmenti di visitatori che sta intraprendendo il Museo Diocesano Tridentino. L’obiettivo è quello di far conoscere la nostra storia e il nostro territorio, e il cibo è diventato la lente attraverso la quale leggere le dinamiche dell’epoca, fra la società locale e le politiche transnazionali, e per riscoprire gli stili di vita e i tratti socio-culturali della nostra comunità. Anche quest’anno il percorso inizierà dalle sale del Museo e proseguirà nelle vie e nelle piazze del centro, per poi concludersi con la rievocazione di una cena servita nella splendida cornice di un giardino segreto ispirata ai veri convivi del passato.

Grazie alle spiegazioni di Marta Villa, antropologa dell’Università di Trento e alla sapienza di tre importanti chef del territorio – Fiorenzo Varesco dell’Osteria Storica Morelli, Daniele Tomasi di Innesti Restaurant e Paolo Betti del Rifugio Maranza, questa esperienza culinaria d’altri tempi permetterà di capire le dinamiche, gli stili di vita e le curiose modalità dello stare a tavola nel Cinquecento ma anche nel Sei-Settecento. La novità di quest’anno è infatti un format diviso per epoche, i primi due appuntamenti condurranno i partecipanti alla scoperta di saperi e sapori sulle tracce del concilio, delle usanze e abitudini della metà del Cinquecento, mentre gli ultimi tre proseguiranno il viaggio nel tempo fino all’epoca barocca, quando la ricerca della “meraviglia” fu il fine delle feste organizzate con sfarzo lussuoso e ricchi banchetti.

Gli appuntamenti saranno cinque, uno per ogni mese da maggio a settembre 2023. Si è deciso inoltre di arricchire l’iniziativa con due ulteriori incontri: il primo, realizzato in collaborazione con ProLoco Centro Storico Trento, consisterà in una cena servita nella splendida cornice di piazza Duomo che, avendo spazi maggiori, potrà ospitare fino a 150 persone; si avrà la possibilità di visitare il Museo, in particolare le sale dedicate al concilio, dove un mediatore culturale sarà a disposizione del pubblico per illustrare le opere e rispondere alle curiosità. Per chi lo desidera, si potrà visitare la Torre Civica e salire fino in cima per godere di uno spettacolo mozzafiato e ammirare Trento dall’alto. Infine si vivrà l’esperienza di un banchetto ispirato ai veri convivi di metà Cinquecento servito nella piazza più bella e maestosa della città: l’esperienza sarà quella di un viaggio sensoriale capace di stimolare le percezioni più profonde, da quelle puramente visive a quelle relative al gusto e all’olfatto.

Il secondo ulteriore incontro verrà realizzato in collaborazione con Autumnus ad ottobre e prevederà una visita guidata in Museo, una visita guidata in centro storico sulle tracce del concilio e una cena rinascimentale, dove si potranno assaporare pietanze tipiche del periodo storico create dai tre chef.

CALENDARIO E MENÙ

Cene del concilio di Trento: il Cinquecento 17 maggio, 21 giugno 2023

A cura di Fiorenzo Varesco dell’Osteria Storica Morelli, Daniele Tomasi di Innesti, Paolo Betti del Rifugio Maranza e con la consulenza antropologica di Marta Villa, Università di Trento

I primi due appuntamenti sono dedicati al periodo conciliare. Il percorso inizierà con una visita guidata nelle sale del Museo che custodiscono le più preziose testimonianze legate al concilio di Trento e proseguirà nelle vie e nelle piazze del centro, tra chiese, palazzi e torri che recano ancora le tracce dell’avvenimento che ha reso celebre Trento nel mondo.

A seguito delle visite si potrà vivere l’esperienza di un banchetto in linea con le consuetudini del tempo. Il menù delle cene varierà in base a quello che la natura, i campi e i boschi del Trentino offriranno in quel momento. Il trinciante organizzerà per i commensali le carni di maiale, vitello, capretti o agnelli, fagiani, anatre e polli preparate con diversi tipi di cotture e marinature. Non mancheranno i pesci del lago di Garda come tinche, lucci o trote, accompagnati da verdure cotte e crude di stagione e pane di grano saraceno. Completeranno il pasto la zuppa con la pasta all’uovo e tanto altro, con i vini del Trentino scelti dal mastro coppiere per la convivialità dell’epoca. Cene del concilio di Trento: il Sei-Settecento 19 luglio, 2 agosto, 6 settembre 2023

A cura di Fiorenzo Varesco dell’Osteria Storica Morelli, Daniele Tomasi di Innesti, Paolo Betti del Rifugio Maranza e con la consulenza antropologica di Marta Villa, Università di Trento

Il viaggio continua e conduce i partecipanti degli ultimi tre appuntamenti nell’epoca barocca, quando lo sfarzo lussuoso, i giochi e i balli si concludevano con ricchi banchetti. Il percorso inizierà all’interno del Museo per proseguire nelle vie della città, tra i palazzi e le chiese che ancora oggi conservano il ricordo delle sontuose decorazioni realizzate per queste occasioni di festa. A seguito delle visite si potrà vivere l’esperienza di un banchetto che rievoca lo sfarzo del mondo barocco.

Ai cibi già presenti nel Cinquecento, è in questo periodo che vengono introdotte composizioni con paste sfoglie salate, pappe e polente di cereali minori antichi, cacao e cioccolato, dolci ricamati con pasta di zucchero.

In collaborazione con Osteria Storica Morelli, Innesti, Rifugio Maranza, Proposta Vini, Pastificio Felicetti, Slow Food, Distilleria Villa de Varda, Bauer, Dolomiti Energia, Ferruzzi Service.