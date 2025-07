MUSE – TRENTO * VALLE DI LEDRO: «A BEZZECCA LA STORIA SI FA MUSICA CON GLI “EXTRALISCIO“ (18-20/7)»

18.32 - martedì 15 luglio 2025

A Bezzecca la storia si fa musica con gli Extraliscio. 18, 19 e 20 luglio 2025, rassegna “Bezzecca Obbedisco” 9 e 10 agosto 2025, proiezioni e rievocazione storica “Fermi in trincea”. Bezzecca, Valle di Ledro. Ingresso libero

Torna a Bezzecca, nel cuore della Valle di Ledro, “Bezzecca Obbedisco”, l’appuntamento annuale che celebra i momenti storici più significativi della valle tra Risorgimento e Prima Guerra Mondiale. Un viaggio tra memoria, musica e cultura che, dal 18 al 20 luglio 2025, animerà le vie e i luoghi simbolo del borgo, con un ricco programma di appuntamenti per tutte le età. Fiore all’occhiello dell’edizione 2025 saranno il concerto-spettacolo degli Extraliscio con “Garibaldi InTour” (19 luglio alle 21), e Fermi in Trincea, una rievocazione storica dedicata alla Grande Guerra (10 agosto).

Bezzecca non è un luogo qualsiasi: fu proprio da qui che partì, nel 1866, il celebre dispaccio di Garibaldi con la parola “Obbedisco”. Oggi il Museo Garibaldino e della Grande Guerra e il vicino Colle di Santo Stefano custodiscono percorsi, reperti e storie che abbracciano oltre un secolo di storia italiana. Da qui l’idea della Rete Museale Ledro – ReLED, capitanata dal MUSE, di Comune di Ledro e Fondazione Museo Storico del Trentino di realizzare la rassegna culturale che ogni anno richiama centinaia di persone da tutt’Italia.

IL PROGRAMMA 2025 CON GLI EXTRALISCIO

Il programma si aprirà venerdì 18 luglio alle 17 con la visita guidata “Dalle camicie rosse alla Grande Guerra”.

Sabato 19 luglio alle 21 in piazza Garibaldi, arriverà il concerto degli Extraliscio e il loro “Garibaldi InTour”. La band, nata dall’incontro tra Mirco Mariani, polistrumentista e sperimentatore, e Moreno “Il Biondo”, ha rivoluzionato il liscio romagnolo trasformandolo in un genere nuovo che mescola folk, punk da balera, swing, poesia. Diventati noti al grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Bianca Luce Nera”, feat. Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti), a Bezzecca gli Extraliscio porteranno uno spettacolo unico, dedicato alla figura di Giuseppe Garibaldi e al suo passaggio in terra romagnola nel 1849.

Un racconto musicale tra i vicoli e le battaglie che hanno fatto l’Italia, suonato con energia e visione contemporanea. In Romagna, infatti, circa 200 volontari seguirono Garibaldi a sfidare 15.000 austriaci, lo stesso Garibaldi nei 13 giorni di scontri in terra romagnola fu ospite degli abitanti del luogo, e Anita morì a Mandriole di Ravenna.

Il concerto sarà preceduto dalla preview dell’opera “Generazione G”, grafic novel con le immagini di Marco Tabilio e ispirata anche dal diario del volontario garibaldino Antonio Capuzzo Dolcetta, e dei nuovi oggetti che formeranno la futura collezione del Parco Museo delle Storie Ledrensi.

Domenica 20 luglio, infine, alle 9.30, dopo il saluto delle autorità, partirà il corteo storico con la Fanfara di Pieve di Bono, la deposizione delle corone, la messa e l’inaugurazione della mostra fotografica “Gli uomini delle caverne”.

UNA NUOVA COLLEZIONE PER RACCONTARE GARIBALDI

La tre giorni sarà anche l’occasione per presentare i nuovi materiali destinati alla futura collezione del Parco Museo delle Storie Ledrensi. Tra i cimeli più significativi: la giubba originale del garibaldino Dante Biagioni, donata recentemente dai discendenti al Comune di Ledro.

Il Museo Garibaldino e della Grande Guerra, che fa parte della rete ReLED, coordinata dal Museo delle Palafitte del Lago di Ledro (MUSE), rappresenta un punto di riferimento per comprendere il ruolo strategico e simbolico che la valle ha avuto nei momenti cruciali della storia d’Italia. Durante l’estate (fino al 22 agosto) il museo propone una visita guidata ogni venerdì alle 17 (Ferragosto escluso).

EVENTI COLLATERALI

Il mese di agosto vedrà altre due iniziative dedicate alla storia del territorio: sabato 9 agosto alle 21 al Centro culturale di Locca di Concei verrà proiettato il film “La lunga trincea” di Dario Colombo. Domenica 10 agosto, a Bezzecca dalle 10, ci sarà “Fermi in trincea – Living history sulla Prima Guerra Mondiale”, una giornata di rievocazioni storiche, mostre, installazioni e lo spettacolo immersivo “L’angelo del soldato” con Miscele d’Aria Factory. In collaborazione MUSE – ReLED, Associazione Rievocatori storici della valle di Ledro, Comitato Trentino Croce Rossa Italiana e Associazione Polentari della Valle di Ledro.