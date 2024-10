MUSE – TRENTO * “UNA VISITA DA PAURA“: «GIOCHI, ESPERIMENTI E CURIOSITÀ SUGLI ANIMALI NOTTURNI (31/10)»

10.51 - venerdì 25 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Una visita da paura.. Avventure da brivido al MUSE. Giovedì 31 ottobre 2024, dalle 14 alle 18

Per la giornata più paurosa dell’anno, il MUSE propone giochi, esperimenti e curiosità sugli animali notturni.

Ingresso e visita guidata a pagamento su Ticketlandia, le altre attività a fruizione libera.

Giovedì 31 ottobre 2024, in occasione della giornata di Halloween, il MUSE propone alcune attività a tema. L’ingresso e la vista guidata sono a pagamento mentre le altre attività a fruizione gratuita.

Il programma prevede: dalle 14 alle 18, Pit stop al FabLab: Halloween Edition. Che cos’è una stampante 3D e come funziona? Scopri i segreti dietro questa tecnologia rivoluzionaria, imparando a programmare e stampare speciali zucche 3D.

Dalle 14 alle 18, Corner scientifico: Animali della notte per scoprire assieme insolite curiosità sugli animali notturni come allocchi, volpi e pipistrelli e come si adattano alla vita notturna.

Alle 15, Visita generale alle esposizioni del MUSE. Un percorso lungo tutti i piani espositivi alla scoperta degli highlights delle gallerie, dall’origine della vita sulla Terra fino agli ambienti dell’alta quota.

Alle 15 e alle 16.30, Show alla Science on Sphere: Un brivido di paura Rospi, gatti neri, allocchi, ratti e serpenti… sarà possibile mettersi alla prova con un quiz interattivo per scoprire dove nascono le più spaventose leggende legate a questi meravigliosi animali. Per approfondire il tema e arrivare preparate/i, sul blog MUSExtra l’articolo “A ogni strega il suo animale” racconta i segreti dell’allegra combriccola degli animali di Halloween.