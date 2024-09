MUSE – TRENTO * “TECH PARTY – IL TUO FUTURO TRA BIT E ATOMI“: «INTELLIGENZA DIGITALE E REALTÀ VIRTUALE, IL 22/9 ORE 13.00»

13.44 - lunedì 16 settembre 2024

Tech Party. Il tuo futuro tra bit e atomi. Sabato 21 settembre 2024, dalle 13 alle 19. Al MUSE – Museo delle Scienze di Trento. Attività comprese nel biglietto di ingresso. Prenotazione su Ticketlandia

Smartphone, intelligenza digitale, supporti informatici e realtà virtuale: la tecnologia fa parte del nostro quotidiano ed è sulla bocca di tutti. E proprio questo sarà il tema del prossimo Tech Party, che animerà il museo e offrirà alle famiglie un pomeriggio per prendere consapevolezza delle tecnologie con cui ci confrontiamo ogni giorno. Sabato 21 settembre, dalle 13 alle 19, un ricco programma di attività farà divertire bambine, bambini e genitori e permetterà loro di sperimentare, imparare e sorprendersi con esperienze multimediali, stampanti 3D e assistenti virtuali. Le attività sono comprese nel biglietto di ingresso al MUSE (gratuito per i possessori di MyMUSE Membership Card), alcune vanno prenotate al momento dell’acquisto.

Durante l’intero pomeriggio, gli spazi del museo ospiteranno numerosi laboratori a fruizione continua sul mondo delle tecnologie. Tante le attività a partire dalle 13 per stuzzicare l’ingegno e la creatività: con “mTiny Discover: crea il tuo mondo!” si potranno programmare panda robot e creare melodie originali, con “Fun Lab: tinkering & more!” soluzioni fantasiose a partire dal contenuto di una scatola e con “I-Theatre” storie animate, scaricabili sulla propria chiavetta come ricordo dell’esperienza.

Una caccia al tesoro sarà l’occasione per interagire con un bot Telegram, che diventerà la guida virtuale delle/dei partecipanti durante “TechHunt: alla scoperta della tecnica”. Il chatbot, creato da ragazze/i del Servizio civile del MUSE FabLab con il linguaggio di programmazione Python, utilizza la libreria Telebot per integrarsi con Telegram e offrire all’utente la possibilità di usare comandi e pulsanti per ottenere suggerimenti e risposte nella ricerca del tesoro, rappresentato da oggetti legati alla tecnologia e nascosto nelle sale espositive del museo. Così, le/i partecipanti potranno comprendere come i sistemi informatici possono facilitare l’apprendimento e rendere più coinvolgente un momento formativo.

Sempre dalle 13 si potrà testare la stampante 3D durante “Pit stop al FabLab”, un laboratorio dedicato guidato da esperte/i, e immergersi in un’esperienza di realtà virtuale inclusiva nel “Mirko Park”, un luna park accessibile da tutte e da tutti. Il Mirko Park è realizzato in ricordo di Mirko Toller, un giovane trentino con SMA (Atrofia Muscolare Spinale) con il sogno di realizzare un parco divertimento senza barriere. L’attività è a cura del Centro Clinico NeMO Trento, Medialab e Handicrea.

Dalle 14 si potrà poi giocare con la luce e osservare le ombre e le proiezioni derivate dall’interazione tra questa e alcuni materiali destrutturati durante “In Trasparenza”, una proposta a cura di La Coccinella.

Oltre alle attività a fruizione continua, sarà possibile partecipare ad alcune proposte a orario fisso: è il caso di “I misteri del mondo invisibile”, un documentario 3D prodotto da National Geographic in programma alle 15.30, e di “Viaggio nell’universo: alla scoperta del cielo”, esperienza multimediale in 3D tra stelle e pianeti, in partenza alle 14 e alle 17. Prenotazione necessaria su Ticketlandia.

“Problema o risorsa? Cosa si nasconde dietro il nostro smartphone” sarà invece a fruizione libera e si svolgerà alle 13.30, alle 15.30 e alle 17.30. Il laboratorio si focalizzerà sulla cultura della riparazione per ridurre gli sprechi, un tema centrale nei FabLab, e sull’impatto ambientale e sociale dei dispositivi elettronici.

