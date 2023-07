MUSE – TRENTO * SELVATICA: « PIANTE DA BERE E DA MANGIARE, AL GIARDINO BOTANICO ALPINO – MONTE BONDONE IL 30/7 (9.30-18.00) »

15.03 - giovedì 27 luglio 2023

Selvatica. Piante da bere e da mangiare. Giardino Botanico Alpino – Viote, Monte Bondone. Domenica 30 luglio 2023, dalle 9.30 alle 18.00. Chissà quante volte ti è capitato di vedere una pianta selvatica, bacche colorate, foglie o fiori utilizzati nella preparazione di pietanze della tradizione, oppure in proposte culinarie inedite. O ancora, di assaggiare succhi o estratti derivati dalle piante che crescono spontaneamente. Chissà quante volte, passeggiando nel bosco o nei prati, ti sei domandato se quelle piante davanti a te fossero commestibili o no. Il Giardino Botanico Alpino delle Viote del Bondone, domenica 30 luglio dalle 9.30 alle 18, dedica un’intera giornata alla scoperta delle piante selvatiche e dei loro utilizzi, mediante escursioni di riconoscimento e raccolta, showcooking e laboratori con originali preparazioni. In chiusura, concerto “La chitarra battente” di Francesco Loccisano e Marcello De Carolis. L’evento, organizzato in collaborazione con Capra e Cavoli e Blacksheep, prevede l’ingresso gratuito al Giardino. Le attività sono a pagamento, su prenotazione sul sito www.muse.it.

Programma

Il programma inizia di buon mattino (alle 9.30) con un’escursione e la visita guidata “Erbe spontanee. Passeggiata di riconoscimento delle piante commestibili spontanee” per scoprire come riconoscere le specie montane che possono essere raccolte nel periodo estivo e ascoltare alcune curiosità sul loro impiego in cucina. A cura dell’associazione Capra e Cavoli.

Dalle 10 alle 18 sarà attivo il tavolo “Infusione di montagna”, assieme a una serie di attività per bambini. Fiori, foglie e radici: sarà possibile scoprire le proprietà delle piante officinali attraverso una degustazione di infusi di montagna.

Alle 11 e alle 15, Visita guidata alla scoperta del Giardino dedicata alla scoperta della storia e delle caratteristiche delle piante alpine, loro adattamenti, curiosità e minacce.

Dalle 12 alle 14, Cooking class piante spontanee. Le piante spontanee commestibili trovano posto ovunque nella cucina: dalle bevande agli aromi, come base per squisite zuppe e insalate, come ingrediente per sformati saporiti o per dolci dessert. Nel corso dell’attività, sarà possibile capire come impiegare alcune piante montane caratteristiche. A cura di Blacksheep. Posti limitati.

Dalle 14 alle 17. Tavolo “Piante spontanee… quanti utilizzi!” Come impiegare le piante spontanee? L’associazione Capra e cavoli accompagnerà le persone presenti in un vero e proprio viaggio negli utilizzi delle erbe in cucina, ma anche come base per la salute e la cosmesi.

Dalle 17 alle 18, in conclusione della giornata, si terrà lo speciale Concerto chitarra battente. Immersi nella natura del Giardino, si aspetterà il tramonto grazie alle note dei maestri Francesco Loccisano e Marcello De Carolis, che suoneranno questo strumento particolare, nato in Italia attorno al 1600 e che deve il suo nome alla particolare tecnica di esecuzione. Fruizione libera.

Altri eventi imperdibili al Giardino Botanico Alpino

Domenica 6 agosto alle 16.30, concerto “Note tra i fiori: concerto di handpan” di Loris Lombardo.

Venerdì 11 agosto dalle 16.30 dialogo su thriller vegetali con Ludovico Del Vecchio e presentazione dell’ultimo libro “Il mistero dei fiori viola”.

Sabato 12 agosto, alle 11 e alle 16, spettacolo di Silent Play “Il pifferaio di Hamelin” con la compagnia La Piccionaia. Cuffie in testa per giocare in un interattivo, appassionante e divertente spettacolo tra le musiche incantatrici del Pifferaio, chiamato dal re della città di Hamelin per liberarla dai topi.