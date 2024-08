MUSE – TRENTO * PREISTORIA TRASFORMISTA: «DUE SERATE TRA SPETTACOLI CIRCENSI E CACCIA AL TESORO NOTTURNA, MUSEO DELLE PALAFITTE (14-15/8)»

15.05 - martedì 13 agosto 2024

Preistoria trasformista, due serate tra spettacoli, cacce al tesoro e incontri preistorici. 14 e 15 agosto 2024, alle 21. Museo delle Palafitte del Lago di Ledro. Ingresso gratuito.

Un Ferragosto a tutta preistoria. Il 14 e il 15 agosto il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro si “trasforma” con una due giorni di spettacoli circensi, visite guidate e cacce al tesoro notturne. Grande attesa mercoledì 14 agosto per lo spettacolo “Preistoria trasformista”, una serata dove performance artistiche, illusioni e animazioni di luci e suoni trasporteranno il pubblico in un mondo onirico popolato da personaggi e creature giganti. Il 15 agosto, invece, spazio alla caccia al tesoro notturna e alla premiazione del concorso “Vinci una notte in palafitta” in collaborazione con Apt Garda Dolomiti.

Mercoledì 14 agosto alle 21 andrà in scena “Preistoria trasformista”. Lo spettacolo, creato appositamente per il Museo delle Palafitte, si divide in due atti ed è stato curato dalla compagnia “Alto Livello”.

L’evento propone un viaggio onirico, ricco di sorprese e continui cambi di scena: ballerine/i, trampoliere/i e gigantesche creature fantastiche accompagneranno visitatrici e visitatori in un festoso percorso tra musica, effetti luminosi e sgargianti coreografie.

Giovedì 15 agosto, sempre alle 21, il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro diventerà teatro di una grande caccia al tesoro notturna dedicata alla preistoria. A seguire, ci sarà la premiazione della fortunata famiglia che grazie al concorso “Vinci una notte in palafitta”, in collaborazione con APT Garda Dolomiti, potrà dormire come facevano 4.000 anni fa le nostre/i antenate/i preistoriche/i.

L’ingresso è gratuito.

Prossimi appuntamenti:

Domenica 18 agosto, alle 10: Concerto dei Turban Project

Domenica 25 agosto, alle 10: Concerto degli Abies Alba

LINK PROGRAMMA