MUSE – TRENTO * “NOTE IN GIARDINO”: «LA NUOVA RASSEGNA CULTURALE OPEN AIR NEL PARCO, DAL 28 GIUGNO AL 27 LUGLIO»

“Note in giardino”, la nuova rassegna culturale open air nel parco Muse.

Dal 28 giugno al 27 luglio 2024

Giardino del MUSE – Museo delle Scienze, Trento

(in caso di maltempo gli eventi si terranno all’interno del museo)

Ingresso gratuito

Concerti, film muti musicati dal vivo, letture teatrali, video-mapping, sdraio colorate e un grande prato da vivere in compagnia: l’estate al MUSE è tutta un’altra musica. Tra giugno e luglio il giardino del MUSE – Museo delle Scienze di Trento si trasforma in un grande palcoscenico e accoglie “Note in giardino”, un ricco programma di appuntamenti tra proiezioni, letture, concerti e spettacoli musicali. L’inedito cartellone culturale è composto da sette appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, e unisce la proposta di tre realtà del territorio: il festival “I Suoni delle Albere”, il progetto “Anima” e l’Orchestra Ensemble Zandonai con la prima dello spettacolo “The Planets”. Il programma rientra nelle iniziative di “Trento Aperta”.

Il calendario

I Suoni delle Albere. Dal 28 giugno al 2 luglio 2024 alle 21.30

La rassegna “I Suoni delle Albere”, giunta alla sua quarta edizione, dal parco Fratelli Michelin si trasferisce nel giardino MUSE. Il festival propone cinque serate dedicate al genio di Buster Keaton con la proiezione di film muti e accompagnamento musicale dal vivo.

ANIMA. Lo spettacolo. Giovedì 4 luglio 2024 alle 21.30

Un’armonia di musica e parole per raccontare la morte e la rinascita dell’Avez del Prinzep, il gigante verde degli altipiani cimbri. “Anima” diventa anche uno spettacolo che, sotto la regia di Andrea Brunello e la direzione musicale di Giovanni Costantini, intreccia le musiche di Giovanni Bonato e i testi di Marco Albino Ferrari.

The Planets. Sabato 27 luglio 2024 alle 21.30

Un concerto di musica, parole e proiezioni invita alla scoperta dei pianeti del sistema solare. L’Ensemble Zandonai – Orchestra da Camera di Trento presenta la prima assoluta dello spettacolo “The Planets”, con le installazioni video di Valerio Oss – Pixel Cartoon e le letture di Andrea Brunello.