MUSE – TRENTO * “NELLE TRACCE DEL LUPO“: «INCONTRO CON GLI AUTORI DAVIDE SAPIENZA E LORENZO PAVOLINI, L’11 SETTEMBRE PRE 18.30»

Nelle tracce del lupo. Mercoledì 11 settembre 2024, alle 18.30, al MUSE – Museo delle Scienze. Incontro con Davide Sapienza e Lorenzo Pavolini, autori del podcast e del libro Modera Laura Scillitani, MUSE.

Una serata per riflettere sulla nostra relazione con la natura e sul legame che ci unisce al mondo selvatico, a partire dai contenuti del podcast (e del libro) “Nelle tracce del lupo”, in un dialogo con gli autori Davide Sapienza e Lorenzo Pavolini.

Attraverso un viaggio dall’arco alpino all’Appennino, i due autori raccolgono voci e testimonianze di biologhe/i, esploratrici/ori, storiche/i, guardiacaccia, forestali, naturaliste/i, scrittrici/ori, pastore/i. Una narrazione che non solo esplora la convivenza con il lupo nei territori dove è tornato di recente o dove non è mai scomparso, ma che invita anche a riscoprire lo spirito selvaggio che risiede in ognuno di noi. Modera Laura Scillitani, MUSE.

Il libro. «Essere rigorosi in tema di lupi è come pretendere certezze dalle nuvole», scrive Barry Lopez. Da lì parte il viaggio di questo libro, ispirato al podcast di RaiPlay Sound realizzato dai due autori nel 2022. Un viaggio che racconta l’origine del rapporto tra lupi e uomini, ma anche come ritrovare quello spirito selvatico che vive in noi.

Attraverso viaggi, testimonianze, riflessioni filosofiche e letterarie, il Lupo diventa simbolo e, nell’attualità, capro espiatorio di polemiche sulle conseguenze del suo ritorno, che rivelano disagi profondi della società contemporanea e l’incapacità di ritrovare il senso più profondo del rapporto con la natura e le sue regole, che ci riguardano da vicino. Un cammino letterario nelle tracce di un animale che ci svela l’importanza del legame profondo con la Terra. Non occorre vederlo, basta sentirlo.

Il podcast. Il primo podcast italiano dedicato al lupo, nato per invitare l’ascoltatore alla conversazione tra il mondo selvatico e quello umano. “Nelle tracce del lupo” racconta la nostra attitudine culturale verso la natura muovendosi “nelle” tracce di questo animale elusivo, per quanto studiato e conosciuto. Il viaggio attraversa sia le aree alpine dell’Italia, che negli ultimi dieci anni si sono confrontate con la presenza di questo predatore, sia il cuore dell’Appennino che ci ha sempre convissuto, anche quando nel resto d’Europa era praticamente estinto.

Seguire la sua inafferrabile traccia significa metterci in relazione con un contesto biologico e geografico, culturale e filosofico; significa sentirci esploratori curiosi di imparare i meccanismi della natura. Significa percepirne la presenza fisica. I cinque episodi del podcast descrivono come il lupo sia un fondamentale regolatore di biodiversità, un marker vivente dell’ecosistema, che arricchisce la rete di relazioni nella quale siamo immersi. Come tutto ciò che è selvatico dentro di noi, è bello sapere che esiste, ma non è obbligatorio doverlo incontrare.

Gli autori. Lorenzo Pavolini, scrittore, già finalista al Premio Strega con Accanto alla tigre (Feltrinelli), e drammaturgo, lavora per Radio3. Tra i suoi libri: Senza rivoluzione (Giunti, Premio Grinzane Cavour), Tre fratelli magri (Fandango), L’invenzione del vento (Marsilio, Finalista premio Flaiano). Per la regia del documentario Ninnananna di Natale, musica e storie dall’Orchestra di Piazza Vittorio ha ricevuto il Prix International de la Radio URTI 2003.

Davide Sapienza, scrittore, autore di documentari, traduttore di classici (Jack London, Barry Lopez). Per Ediciclo ha pubblicato La Musica della neve. Autore, curatore, traduttore di oltre sessanta volumi dal 1984, tra i titoli più noti I Diari di Rubha Hunish (ex Baldini & Castoldi, ora Lubrina Editore), Camminando (Cda Vivalda), La Valle di Ognidove (Lubrina Editore), Scrivere la Natura (Zanichelli), Il Geopoeta (Bolis).