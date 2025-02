MUSE – TRENTO * NATURA STRAVAGANTE: «UN POMERIGGIO DI ATTIVITÀ TRA SCIENZA, ARTE E NATURA (3/2)»

15.55 - sabato 22 febbraio 2025

Natura stravagante. Carnevale al MUSE. Lunedì 3 marzo 2025, dalle 14 alle 18. Attività comprese nel biglietto di ingresso in museo. Prenotazione su Ticketlandia.

Quanti colori, forme, soluzioni differenti ci sono in natura? A cosa servono le cromie accese di alcuni animali e, al contrario, i colori mimetici di altri? Martedì 3 marzo, dalle 14 alle 18, in occasione del carnevale, l’iniziativa “Natura stravagante” – al MUSE – offre a bambine e bambini la possibilità di festeggiare insieme i giorni più colorati e scherzosi dell’anno.

Un pomeriggio di attività tra scienza, arte e natura con filo conduttore, le astuzie di piante e animali per comunicare, riprodursi e difendersi, stratagemmi e furbizie che vengono raccontate e vissute in prima persona in modo creativo e divertente, grazie a una serie di attività. Tutte le proposte, alcune a ciclo continuo e altre a orari fissi, sono comprese nel biglietto di ingresso al museo e prenotabili su Ticketlandia. Tra le novità, la “Sfilata della biodiversità”, un momento per mostrare a tutte/i il proprio travestimento e le code colorate realizzate durante le attività laboratoriali.

Programma

Alle 16.30, spettacolo Le mille bolle blu per immergersi nel mondo delle bolle di sapone. Alle 17, Sfilata della Biodiversità, per mostrare la propria maschera percorrendo le sale del museo. Dalle 14.30 alle 17.30, È mia questa coda? Animali reali e immaginari, bizzarre creature e insolite forme viventi. Bambine e bambini potranno realizzare la propria coda in tessuto e sfilare nelle sale del museo. Attività a cura dell’Associazione Alchemica.

Alle 14.30 e 15.30, Show alla Sfera NOAA: Evoluzione bizzarra Strabilianti adattamenti del mondo animale. Dalle 14 alle 18, Pit stop al FabLab – Carnevale edition, per creare con la stampa 3D un portachiavi che trae ispirazione dalle forme di organismi fluorescenti. Alle 14.15, 15.15 e 17.15, Niente è come sembra. Letture animate e laboratorio collettivo per creare insieme una foresta tropicale e scoprire, attraverso forme geometriche e sfumature di colori chi si nasconde. A cura di LIBreria Passpartù. Dalle 14 alle 18, Chi l’ha fatta? Quante cose racconta un escremento… sarà possibile scegliere un animale e divertirsi a trovare la sua cacca corrispondente. Alle 15, 16 e 17, Natura al neon. Esperienze di osservazione e manipolazione di oggetti fluorescenti per stimolare i sensi e accendere la creatività. A cura della Cooperativa Bellesini.