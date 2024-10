MUSE – TRENTO * “M’AMMALIA PARTY“: «MAMMIFERI SENZA PIÙ SEGRETI, SABATO 2 NOVEMBRE (13.00- 19.00)»

08.10 - martedì 29 ottobre 2024



M’Ammalia Party. Mammiferi senza più segreti. Sabato 2 novembre 2024, dalle 13 alle 19 al MUSE. Ingresso con prenotazione su Ticketlandia. Attività libere. Un pomeriggio di attività con quiz, giochi e intrattenimento scientifico per scoprire insieme molte curiosità sulla classe animale cui noi stessi apparteniamo, quella dei mammiferi. È il M’Ammalia Party, il pomeriggio al MUSE per le famiglie in programma sabato 2 novembre dalle 13 alle 19 che chiama a raccolta grandi e piccini animando le sale con tante attività e approfondimenti a tema. L’ingresso al museo è a pagamento, con prenotazione su Ticketlandia, le attività sono invece a fruizione gratuita. L’evento si inserisce nel quadro nazionale di M’ammalia, l’appuntamento annuale coordinato dall’Associazione Teriologica Italiana, quest’anno giunto alla XVI edizione.

Il programma prevede alcune proposte continuative (dalle 13 alle 19) mentre altre su prenotazione a orari fissi. Tra le prime, Candirù sound, a cura del cantastorie Jacopo Candela nel quale bambine e bambini saranno chiamati a creare un nuovo, bizzarro mammifero italiano e aiutare Candirù a comporre un brano inedito a esso ispirato.

Che mammifero sei? sarà invece un face painting ispirato alle illustrazioni del libro “Curiosi Mammiferi” di Florence Guiraud, a cura della face & body artist Raffaella Ginevrini, mentre Chi l’ha fatta? proporrà una divertente indagine sui vari tipi di escrementi, le informazioni scientifiche che si possono trarre dalla loro osservazione e analisi e gli animali che li hanno prodotti.

Gioca nel bosco! infine, darà la possibilità di scoprire tutti i personaggi del mondo di Sylvanian Families dedicati alle più piccole e ai più piccoli. In collaborazione con Epoch di Fantasia, uno dei partner dell’iniziativa.

Tra le attività a orario fisso, alle 13.30, alle 15.30 e alle 17.30 troviamo Spot the mammal! Trova il mammifero, una divertente sfida a tempo utilizzando WhatsApp e una serie di indizi, per cercare i mammiferi italiani nelle sale espositive del museo.

Alle 14.15, 15.15, 16.15 e 17.15 Mammaliquiz! per rispondere alle domande più curiose e particolari sui mammiferi italiani.

Alle 14, 15, 16 e 17, Apri le orecchie! lunghe, corte, dritte o storte, sarà possibile creare e indossare le proprie orecchie preferite (a cura di Studio d’Arte Andromeda). Infine, alle 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30 ecco Mammiferi della notte, paesaggi immersivi e scoperte sensoriali. A cura di Cooperativa Bellesini.

Nel corso di tutto il pomeriggio sarà possibile fare merenda con le mele offerte da Melinda e ricevere una copia dell’album Panini “Il Mondo degli Animali: un’esplosione di colori” con gli animali più colorati del mondo!

M’Ammalia

“M’ammalia” è un insieme di eventi annuali coordinati dall’Associazione Teriologica Italiana e organizzati da istituzioni scientifiche e culturali (musei naturalistici, orti botanici, biblioteche), aree naturali protette e associazioni, con il fine di far conoscere i mammiferi, le loro caratteristiche, gli ecosistemi di cui fanno parte e le loro problematiche di conservazione. Quest’anno si è giunti alla XVI edizione, e il tema è “Mammiferi italiani: un mosaico da scoprire”.