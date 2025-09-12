MUSE – TRENTO * “INSIEME SI CRESCE”: «LA NUOVA EDIZIONE ANIMA IL BOSCO SENSORIALE DEL MAXI OOH!, PRIMO APPUNTAMENTO IL 18/9 ORE 16.30»

17.30 - venerdì 12 settembre 2025

La nuova edizione di “Insieme si cresce” anima il bosco sensoriale del Maxi Ooh! 18 settembre, 2, 10, 17 e 30 ottobre, 4, 11, 14 e 27 novembre, 11 dicembre 2025. Eventi gratuiti compresi nel biglietto al Maxi Ooh! (ad eccezione del corso pratico sulle manovre salvavita). Prenotazione obbligatoria su muse.it

Con l’arrivo dell’autunno, il bosco sensoriale del Maxi Ooh!, lo spazio immersivo del MUSE dedicato a bambine e bambini da 0 a 5 anni, torna ad animarsi con la nuova edizione di “Insieme si cresce”. Dieci appuntamenti tra fiabe animate, esperienze musicali, laboratori creativi e di psicomotricità e incontri formativi sulle manovre salvavita pediatriche accompagneranno famiglie e piccole esploratrici ed esploratori in un viaggio fatto di natura, emozioni e condivisione.

“Insieme si cresce” è un ciclo di incontri MUSE pensato per riscoprire, attraverso il gioco, la musica, il racconto e il movimento, il piacere dello stare insieme, del contatto con la natura e della condivisione tra generazioni. Dopo il successo dell’edizione primaverile, il programma autunnale si svolgerà dal 18 settembre all’11 dicembre nello spazio Maxi Ooh! che, rinnovato con un nuovo allestimento a tema bosco, in otto mesi ha già accolto oltre 8.000 visitatrici e visitatori.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 18 settembre alle 16.30 con “L’allegro villaggio nel bosco”, un’attività di gioco psicomotorio libero pensata per le famiglie, dove bambine e bambini potranno travestirsi e costruire fantasiose tane, guidati dall’Associazione culturale Kibo.

Il programma prosegue giovedì 2 ottobre con “Racconti che abbracciano”, un invito a rallentare e ad ascoltare storie tra le braccia delle nonne e dei nonni. A cura del team educativo del MUSE.

Per i più piccoli, venerdì 10 ottobre, arriva “Mamma, papà… mi portate a un concerto?”, un’esperienza musicale unica ispirata alla Music Learning Theory di Edwin Gordon. Canti ritmici e tonali, con e senza parole, accompagneranno bambine e bambini da 0 a 2 anni in un viaggio sonoro pensato per stimolare ascolto e partecipazione. A condurre l’attività sarà l’associazione M.A.M. – Musica Ascolto Movimento A.P.S..

Il 17 ottobre l’appuntamento è con un laboratorio in lingua inglese a cura della Cooperativa Bellesini.

Il legame tra corpo, natura e immaginazione sarà invece al centro dell’attività in programma per giovedì 30 ottobre (e replicata il 27 novembre): “Il magico viaggio nel bosco incantato” è un laboratorio di yoga in coppia, ispirato al respiro degli alberi. Un’esperienza, condotta da Michela Thika, che unisce movimento, racconto e connessione con gli elementi della natura.

In occasione della rassegna nazionale “Avventure tra le pagine”, promossa da Kid Pass, il MUSE propone venerdì 14 novembre, in doppio orario (15.00 e 16.30), “Il ladro di foglie”, un’avventura tra mistero e natura.

Il ciclo si chiude giovedì 11 dicembre con “Coraggio piccolo mostro”, una tenera storia che racconta come si può trovare il coraggio anche quando sembra mancare. Dopo il racconto, bambine e bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo per realizzare il proprio pupazzo-coraggio. L’attività è a cura di Paola Ravagni e Gabriele Dalla Costa.

Completano il programma due incontri speciali sulle manovre salvavita pediatriche (4 e 11 novembre), realizzati in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Programma completo e iscrizioni su muse.it.