MUSE – TRENTO * “ICE AGE EUROPE DAY – SULLE TRACCE DELL’ERA GLACIALE: «AL GIARDINO BOTANICO ALPINO, MONTE BONDONE (29/9)»

11.24 - martedì 24 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ice Age Europe Day. Sulle tracce dell’era glaciale. Domenica 29 settembre 2024, dalle 10 alle 16.30

Giardino Botanico Alpino, Viote del Monte Bondone. Ingresso gratuito, attività a pagamento senza prenotazione.

Un percorso in cinque tappe per conoscere e avvicinarsi alla vita delle nostre antenate e i nostri antenati preistorici. Questo il programma di Ice Age Europe Day, l’appuntamento internazionale che, giunto alla sua settima edizione, domenica 29 settembre punterà i riflettori sulle tematiche dell’era glaciale. Il Giardino Botanico Alpino, sede montana del MUSE, aderisce ancora una volta all’iniziativa del network Ice Age Europe per coinvolgere visitatrici e visitatori alla scoperta di curiosità sul mondo paleolitico con scavi simulati, passeggiate e laboratori. Per l’occasione, l’ingresso al Giardino Botanico è gratuito, mentre le attività sono a pagamento: 3 euro.

La conca delle Viote, sul Monte Bondone, era frequentata già migliaia di anni fa, in epoca glaciale, da popolazioni di cacciatori-raccoglitori che si addentravano nella zona alpina durante i periodi dal clima più mite. Attorno alla torbiera, a 1.570 metri di quota, sono infatti state trovate tracce degli accampamenti; lungo i crinali che portano verso le Tre Cime sono stati recuperati numerosi reperti ceramici e in selce scheggiata. Un sito eccezionale dove pare che anche l’Uomo di Neanderthal, il nostro antenato estintosi circa 40 mila anni fa, fosse passato.

Domenica 29 ottobre 2024, dalle 10 alle 16.30, il Giardino Botanico Alpino Viote accoglierà l’evento conclusivo della settima edizione di ”Ice Age Europe Week”, la settimana internazionale dedicata alla divulgazione sui temi legati all’era glaciale. L’iniziativa è promossa da musei, siti archeologici e centri di ricerca di tutta Europa, che condividono l’adesione al network Ice Age Europe, una giovane realtà che si propone di promuovere il patrimonio culturale del Paleolitico.

A partire dalle 10, alle Viote del Monte Bondone verrà inaugurato un percorso a tappe che permetterà a visitatrici e visitatori di scoprire i 10 ettari del Giardino Botanico Alpino, uno dei più antichi e grandi delle Alpi, e di svelare tante curiosità riguardo la vita di migliaia di anni fa.

Cosa mangiavano i cacciatori paleolitici e i primi coltivatori? Dove vivevano e come? Da dove arrivavano? Queste alcune delle domande a cui tenteremo di trovare una risposta attraverso le varie tappe, ognuna caratterizzata da un tema unico: relitti glaciali, evoluzione delle torbiere, apicoltura, domesticazione e palinologia. Ognuna di queste tappe fornirà un indizio fondamentale per individuare una caratteristica unica dell’ambiente in cui si snoda il percorso.

IL PROGRAMMA

Una domenica all’insegna del divertimento con attività a orario continuato (dalle 10 alle 16.30).

TAPPA 1: Relitti glaciali. Quello che le piante raccontano.

TAPPA 2: Come nasce una torbiera? Vesti i panni di archeologa/o e vivi l’emozione di scavare un reperto.

TAPPA 3: Trova la Regina! Piccole apicoltrici e apicoltori crescono.

TAPPA 4: Passeggia fra i campi coltivati e rispondi alle domande del quiz.

TAPPA 5: Spy story. Indaga tra pollini e piante di lago.

ICE AGE EUROPE NETWORK

Fondato nel 2012, il network europeo Ice Age Europe conta ad oggi l’adesione di musei, centri di ricerca, siti archeologici e centri visitatori da tutta l’Europa. La Rete si propone di promuovere il patrimonio culturale dell’epoca glaciale (ovvero il “Paleolitico”) attraverso lo scambio di best practice per la gestione degli aspetti divulgativi, educativi e promozionali di ogni ente. Fra gli aderenti conta il Neanderthal Museum di Mettmann (Germania), il museo che ospita il primo fossile di Uomo di Neanderthal mai ritrovato, e la Grotta di Fumane, in provincia di Verona, il sito con la più antica arte parietale prodotta da Homo sapiens a livello europeo. Da quest’anno, inoltre, il network ha valicato i confini europei grazie alla collaborazione con il Seokjangni Museum di Gongju, in Corea del Sud, sito Paleolitico di estremo interesse per la conoscenza delle tappe migratorie di Homo sapiens.

Per maggiori informazioni: https://ice-age-europe.eu/home.html.