MUSE – TRENTO * GIORNATA MINIERE: «GEOLOGIA DIGITALE, TRE GIORNATE DI LABORATORI – VISITE GUIDATE – INCONTRI (25/5 E 1-2/6)»

11.39 - sabato 18 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Geologia digitale. Tre giornate di laboratori, visite guidate e incontri in occasione della XVI Giornata Nazionale delle Miniere.

Sabato 25 maggio 2024, al Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, Ingresso e attività gratuite.

Sabato 1° giugno 2024, al MUSE

Domenica 2 giugno 2024, all’Ecomuseo Argentario

In occasione della XVI Giornata Nazionale delle Miniere (prevista a livello nazionale il 25 e 26 maggio 2024), Museo geologico delle Dolomiti a Predazzo, MUSE ed Ecomuseo Argentario si uniscono in un triplice evento alla scoperta del mondo delle miniere e dei minerali del Trentino tra esperienze in realtà virtuale, laboratori, visite guidate e incontri con le/i ricercatrici/ori. Tre giornate, tre eventi, tre sedi per scoprire le collezioni mineralogiche e il territorio trentino. Il primo appuntamento è previsto a Predazzo il 25 maggio, mentre l’1 e 2 giugno l’iniziativa si sposterà al MUSE di Trento e all’Ecomuseo Argentario.

Si comincia sabato 25 maggio 2024 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con GEOdi al Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo una serie di attività nelle sale, con ingresso gratuito ma su prenotazione, e un trekking urbano nei dintorni di Predazzo.

Il programma prevede alle 10.30, alle 11.15, alle 12, alle 16.30, alle 17.15 e alle 18 una speciale esperienza con il visore in realtà virtuale, alla scoperta della geologia del Trentino, tra minerali e rocce delle collezioni museali o nelle profondità delle miniere, per “catturare” i reperti che aiutano a ricostruirne la storia.

Dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19, Meraviglie geologiche quotidiane, un gioco di associazioni alla scoperta dei minerali che utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Conosci la storia, le proprietà e le curiosità dei minerali più diffusi e scopri quanto sono sostenibili le risorse del sottosuolo che tutte/i utilizziamo.

Alle 11, alle 12, alle 17 e alle 18, I tesori del museo. Alla scoperta del ricco patrimonio di minerali, rocce e fossili conservato all’interno Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo. Un percorso espositivo che è anche un viaggio nel tempo e nello spazio, tra vulcani e atolli tropicali, deserti e profondità oceaniche.

Dalle 10.30 alle 12 | dalle 16 alle 17.30, La tombola dei minerali. La tombola è un grande classico ma questa è speciale! Gioca e conosci i minerali, i loro utilizzi e proprietà.

Alle 14.30 e alle 16, GeoTrekking urbano. Un trekking nei dintorni di Predazzo alla scoperta di luoghi e di edifici che richiamano l’identità geologica e mineraria del territorio. Partenza dal Museo Geologico delle Dolomiti.

T

utto il programma a questo link: Geologia digitale al Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo – programma, 2024 | Muse – Museo delle Scienze di Trento

Le attività nei giorni successivi

Le attività proseguono anche nella giornata al MUSE, il 1° giugno dalle 14 alle 19, durante la quale sono previste visite guidate alle sale del museo con la lente del geologo e dell’archeologo, un gioco di associazioni alla scoperta dei minerali che vengono utilizzati nella vita di tutti i giorni, attività al microscopio elettronico a scansione, viaggi virtuali attraverso il visore e show per riflettere sulle miniere che abbiamo in casa, nascoste in un vecchio smartphone dimenticato in un cassetto. Tutto il programma a questo link: Geologia digitale al MUSE – programma, 2024 | Muse – Museo delle Scienze di Trento

Chiude la programmazione, domenica 2 giugno 2024, alle 9 e alle 14, all’Ecomuseo Argentario, Avventura nelle miniere medievali. Un’esperienza unica nel sottosuolo del Monte Calisio. Un viaggio nelle miniere d’argento medievali accompagnati da una guida esperta dell’Ecomuseo Argentario. Tutte le informazioni a questo link: Geologia digitale all’Ecomuseo Argentario – programma, 2024 | Muse – Museo delle Scienze di Trento

XVI Giornata Nazionale delle Miniere – Edizione 2024

La Giornata Nazionale delle Miniere, promossa per diffondere il valore e il significato culturale del turismo minerario, è giunta quest’anno alla sua XVI edizione, registrando un crescente interesse sull’intero territorio nazionale.

L’iniziativa, organizzata da REMI, ISPRA SNPA, con MASE, AIPAI, ANIM, ASSORISORSE, G&T e il patrocinio di Consiglio Nazionale dei Geologi, EuroGeoSurveys e Primavera della Mobilità dolce prevede l’organizzazione di eventi dedicati su tutto il territorio nazionale e la realizzazione di un “calendario nazionale” con tutte le iniziative promosse dai Siti/Musei e Parchi Minerari.