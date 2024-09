MUSE – TRENTO * GENOMA MUSICALE: «SCOPERTE E PROMESSE AI CONFINI DELLE SCIENZE BIOLOGICHE, IL 5/9»

07.10 - giovedì 5 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Genoma Musicale. Scoperte e promesse ai confini delle scienze biologiche. Giovedì 5 settembre 2024, alle 18.Al MUSE – Museo delle Scienze di Trento.Ingresso gratuito con prenotazione su Ticketlandia.

La musicalità è parte della vita delle persone: a volte è percepita come innata, altre come frutto di una conoscenza acquisita. Ma perché viviamo, creiamo e interagiamo con la musica in modi diversi? Cosa influenza le variazioni nell’abilità ritmica, nel piacere e nelle emozioni che proviamo quando ascoltiamo musica?

Giovedì 5 settembre alle 18 al MUSE la neuroscienziata americana Reyna Gordon e il ricercatore Giacomo Bignardi approfondiranno le basi genomiche della musicalità e gli effetti sulla salute e il benessere delle persone.

Un incontro, promosso in collaborazione con il CIMeC – Centro Interdipartimentale Mente/Cervello dell’Università di Trento, per scoprire come scienziate e scienziati misurano la musicalità e le sue correlazioni con le variazioni genetiche.

Negli ultimi anni le conoscenze sui meccanismi comportamentali e neurali che supportano le capacità ritmiche umane si sono evolute notevolmente, “catturando” l’attenzione di team multidisciplinari di esperte/i in genetica, cognizione musicale, biologia evolutiva, musicologia e neuroscienze che stanno studiando come i tratti ritmici si siano evoluti negli esseri umani e se il muoversi a ritmo abbia firma nel genoma umano.

A parlare delle frontiere di ricerca in questo campo e dei metodi avanzati di analisi genomica dell’Associazione Genome-Wide (GWAS), arriveranno a Trento due tra i massimi specialisti del settore:

Reyna Gordon – Professoressa associata, Vanderbilt University Medical Center, USA | ricercatrice Vanderbilt Genetics Institute | co-presidentessa, Musicality Genomics Consortium, e

Giacomo Bignardi – dottorando, Istituto Max Planck per la psicolinguistica, Nijmegen, Paesi Bassi e Max Planck School of Cognition, Lipsia, Germania | membro del Musicality Genomics Consortium.

L’ingresso è gratuito con prenotazione su Ticketlandia. L’evento verrà registrato e poi caricato sul canale YouTube del MUSE nei giorni successivi.