MUSE – TRENTO * “FUORI ORARIO – SENSAZIONI D’ALTA QUOTA“: «ESPLORARE LE MONTAGNE ATTRAVERSO I SENSI, IL 17/10»

13.55 - giovedì 10 ottobre 2024

MUSE Fuori orario. Sensazioni d’alta quota: esplorare le montagne attraverso i sensi. Giovedì 17 ottobre 2024, dalle 20 alle 24 al MUSE. Una serata per esplorare il contatto con la natura e riflettere sul profondo legame tra il benessere del pianeta e il nostro equilibrio fisico e mentale. Attività gratuite, ingresso a pagamento (tariffa ridotta 7 euro, gratuito per i possessori di MyMUSE Card-Membership).

Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti per vivere il Museo delle Scienze di Trento fino a mezzanotte. Giovedì 17 ottobre, dalle 20 alle 24, passeggiate sotto la pioggia, poltrone sensoriali e bevande fermentate alla barbabietola saranno i protagonisti di “MUSE Fuori orario”, l’evento per curiose e curiosi di tutte le età che desiderano passare una serata all’insegna della scienza e, per questa occasione in particolare, a contatto con la natura. Tra paesaggi sonori, attività percettive, visite guidate ed esperienze immersive, anche un ospite speciale, Simone Salvagnin, atleta di paraclimbing e motivatore. Il programma della serata prende spunto e approfondisce i temi di “The Mountain Touch”, la mostra temporanea nata da un progetto del Museo Nazionale della Montagna di Torino e visitabile al MUSE fino al 17 novembre 2024. Attività gratuite, ingresso a pagamento (tariffa ridotta 7 euro, gratuito per i possessori di MyMUSE Card-Membership).

Programma:

MUSE aperto dalle 20 alle 24 con attività a fruizione continua.

Durante l’intera serata, sarà possibile entrare nella serra tropicale del Museo e attraversarla sotto una rilassante pioggia per un’esperienza dai benefici psicofisici.

Si potranno poi testare, grazie alla collaborazione con il conservatorio di Trento “F. A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda, delle particolari poltrone sensoriali, pensate per trasmettere e rendere percepibili suoni e musica tramite il solo contatto fisico.

Le/i partecipanti avranno l’occasione di assaggiare le bevande analcoliche che Feral Drinks ottiene con la fermentazione delle barbabietole, disponibili per l’acquisto nell’atrio del museo in occasione dell’evento.

A partire dalle 21 verrà proiettato il cortometraggio “Respigar Espinhos” di Michela Dal Brollo e Ines Ballesteros, ambientato nella regione dell’Alentejo in Portogallo, dove avviene la sperimentazione di ricette culinarie e di biomateriali di piante. Michela Dal Brollo sarà presente per guidare le/i partecipanti in un laboratorio per la creazione di un’opera condivisa.

Dalle 21.15, il duo POAN (Paesaggi Onirici Acustico Naturali) creerà paesaggi sonori con strumenti musicali, elementi naturali e loop station per guidare il pubblico attraverso luoghi vicini e lontani, stati onirici e spazi in cui mente e corpo entrano in connessione.

Ogni 30 minuti a partire dalle 20.15 fino alle 23.15 si avrà l’opportunità di visitare The Mountain Touch, la mostra temporanea da cui la serata prende spunto, in compagnia di una guida. Per l’occasione, verrà attivata dallo Spazio Piera Mountain Massage, l’opera interattiva dell’artista ecoqueer Zheng Bo. L’opera coinvolge attivamente il pubblico e invita a sdraiarsi sul lettino per intraprendere un’esperienza immersiva in cui indossare, toccare e interagire con elementi naturali quali corteccia, muschio e pietre, nell’ottica di entrare in relazione con la natura.

Agli stessi orari, si potrà scoprire il foraging, una pratica che consiste nel raccogliere ingredienti spontanei nel loro ambiente naturale e che rappresenta un nuovo modo per avvicinarsi alla biodiversità alpina, imparando a custodirla e a preservarla. L’attività è a cura dell’esperta di etnobotanica Valeria Margherita Mosca.

L’ospite speciale della serata, Simone Salvagnin, atleta della nazionale italiana paralimpica di arrampicata sportiva, formatore, motivatore e viaggiatore, si racconterà alle/ai presenti dalle 20.30 alle 21 per offrire suggestioni e riflessioni di vissuto, mentre alle 21.15, alle 22 e alle 22.45 farà da guida per alcune esperienze pratiche e sensoriali, come esercizi di presa di coscienza della respirazione, del sé e della propriocezione corporea, durante le quali si potrà indagare il concetto di benessere nel contesto degli ambienti naturali. Il tutto senza l’utilizzo della vista.

Gli appuntamenti di MUSE Fuori orario sono ideati con la collaborazione di Officina dinamica, composta da rappresentanti della Consulta Comunale e Provinciale, UNITiN, Conservatorio di Trento, Otium e del progetto “La cultura per crescere”. Officina Dinamica sarà presente durante la serata alla stazione “Gira la ruota e dicci la tua” per raccogliere idee e riflessioni condivise dalle/dai partecipanti riguardo ciò che vorrebbero trovare al MUSE in futuro.

