MUSE – TRENTO * “FUORI ORARIO“: «ESPOSIZIONI DI GIOVANI ARTISTI, OSPITE SPECIALE LO YOUTUBER CURIUSS (28/11 – 20.00)»

MUSE fuori orario. You got the skills! MUSE talent. Giovedì 28 novembre 2024, dalle 20 alle 24 al MUSE. Le sale del museo si animano con performance ed esposizioni di giovani artiste/i, in gara per aggiudicarsi i primi premi. Ospite speciale lo youtuber Curiuss.

Attività gratuite, ingresso a pagamento (tariffa ridotta 7 euro, gratuito per i possessori di MyMUSE Card-Membership). La rassegna MUSE Fuori orario, arrivata al suo quarto e ultimo appuntamento, si trasforma in un talent show. Giovedì 28 novembre 2024, dalle 20 alle 24, ragazze e ragazzi tra i 15 e i 30 anni, selezionate/i attraverso un bando in base all’originalità della proposta presentata, daranno prova delle loro doti artistiche durante una serata che animerà le sale del Museo delle Scienze di Trento oltre il consueto orario di chiusura. I

l pubblico presente potrà esprimere la propria preferenza e così decretare chi si è classificato nelle prime tre posizioni. In palio, per vincitrici e vincitori, alcuni premi simbolici e l’occasione di far conoscere la propria arte alle persone presenti. Al termine delle presentazioni di esposizioni ed esibizioni, anche un ospite speciale: Curiuss, il divulgatore scientifico che porterà una storia sul fallimento.

“Questo appuntamento della rassegna MUSE Fuori orario si differenzia dai precedenti per offrire al pubblico un nuovo format, in cui il pubblico funge da giuria della serata. L’obiettivo è riflettere sul concetto di talento e incoraggiare ragazze e ragazzi a mettersi in gioco, promuovendo la sperimentazione e l’espressività in un’ampia varietà di ambiti”, spiega Alice Bassetti dell’ufficio Programmi per il pubblico del MUSE.

Programma

Le porte del museo saranno aperte dalle 20 alle 24 e gli spazi museali arricchiti dalla proposta delle/dei giovani candidati, che porteranno al MUSE installazioni, fotografie, laboratori e performance musicali.

I piani del museo, liberamente fruibili da chi partecipa, faranno da cornice alle opere e alle esibizioni che si svolgeranno tra i reperti e gli spazi espositivi del MUSE.

Le opere

Durante l’intera serata, nello spazio Agorà sarà possibile scoprire le installazioni di Paola Cenati, che invitano alla riflessione sulla relazione tra mondo naturale e umano e le fotografie di Marcella Picciolini, focalizzate sullo scorrere del tempo. Al primo piano, Anna Villa proporrà un laboratorio poetico volto a creare un racconto di trasformazione con l’uso di argilla cruda e frammenti di ceramica, mentre Michela Salvagno esporrà le sue stampe calcografiche e illustrazioni digitali. Al secondo piano, dedicato alla geologia e al territorio, Irene Andreatta mostrerà al pubblico le sue opere di diafanizzazione, una tecnica che permette di mostrare e conservare lo scheletro di piccoli animali sottovetro, immersi nella glicerina. Al terzo piano, invece, Mathis Geneletti presenterà alcune installazioni in cartone riciclato, mentre nella Galleria delle alte vette al quarto piano, l’installazione di Michele Granzotto indagherà le contraddizioni in merito all’accesso alle informazioni ambientali e all’importanza della collaborazione tra cittadinanza e istituzioni.

Le performance

Le performance verranno eseguite dal vivo in due momenti, il primo alle ore 21 e il secondo alle 22.15. Giorgio Busnardo, Elena Pregnolato, Elena Disoteo, Aram Shekykian, il duo Ann & Gio e la band PKR presenteranno interventi musicali con cover o pezzi inediti. Il mentalista Federico Zanin coinvolgerà il pubblico in uno show e il gruppo Rossi & Stop porterà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “Danze chimiche”.

Talk e premiazione

Una volta che il pubblico avrà visto le esibizioni e le opere delle/dei concorrenti, dovrà votare, con un punteggio da 1 a 10, ogni artista in gara. Verrà assegnato un punto bonus alla performance/esposizione più affine ai valori e alla vision del museo da parte di una giuria formata dai membri dell’Officina dinamica, composta da rappresentanti della Consulta Comunale e Provinciale, UNITiN, Conservatorio di Trento, Otium e del progetto “La cultura per crescere”.

Le urne saranno aperte fino alle 23, orario in cui è atteso l’intervento di Curiuss, il divulgatore scientifico che su YouTube e social network racconta di storia della scienza, in particolare di fisica e astronomia. Al pubblico del MUSE fuori orario porterà un talk dal titolo “Fallisci ancora, fallisci meglio” e parlerà della storia dell’unità di misura del metro, della definizione della sua lunghezza e del sistema metrico decimale. La conquista di un’unità di misura condivisa avvenne al termine di un percorso durato sette anni, cominciato nel 1792 e caratterizzato da continui problemi, imprevisti ed errori. Curiuss cercherà di ispirare ragazze e ragazzi a non fermarsi davanti a un fallimento e a mettersi in gioco.

Alle 23.30 sarà comunicata la graduatoria e, con questa, i tre nomi vincitori, che si aggiudicheranno i premi in palio, dei buoni spesa spendibili sull’ecommerce di inTrentino.