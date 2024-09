MUSE – TRENTO * “EDUDAY“: «UNA GIORNATA PER LA SCUOLA DEDICATA AD INSEGNANTI ED EDUCATORI, SABATO 14/9»

12.58 - giovedì 12 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sabato 14 settembre 2024, dalle 10.30 alle 18, al MUSE. Una giornata per la scuola dedicata a insegnanti, educatrici, educatori, alle loro famiglie e a chi è curioso di scienza. Attività e corner tematici per scoprire e sperimentare le proposte educative e le novità per l’anno scolastico 2024/25, nel segno di inclusione, coesistenza uomo – natura, benessere. Ingresso gratuito alle e agli insegnanti, agevolazioni per chi accompagna.

Il MUSE chiama a raccolta docenti e insegnanti di ogni grado scolastico, educatrici, educatori e appassionate/i di scienza, curiosi di sperimentare in prima persona – e in anteprima – le proposte didattiche dell’anno 2024/2025. Sabato 14 settembre, dalle 10.30 alle 18, il museo si apre infatti a tutto il suo pubblico con una speciale proposta di corner tematici e attività (su prenotazione) legate alle attività educative per il nuovo anno scolastico.

Grande attenzione alle proposte accessibili, come una mostra dedicata agli adattamenti animali, visite tattili e laboratori sensoriali.

Tra le novità, oltre alla mostra “The Mountain Touch” che affronta attraverso il dialogo tra scienza e arte le potenzialità curative dello stare in natura, le nuove attività legate alle STEM e all’AI, esplorazioni del biotopo ed esperienze virtuali. L’ingresso per gli insegnati è gratuito e sono previste agevolazioni per accompagnatrici e accompagnatori. L’appuntamento ha validità formativa per le/i docenti.

L’alleanza formativa tra MUSE e mondo scolastico è una realtà consolidata nel tempo. I numeri parlano chiaro: nel 2023, infatti, sono stati ben 121.481 gli utenti dei servizi educativi provenienti da tutta Italia, 858 le/i docenti, sia provinciali che nazionali, che hanno preso parte ai corsi di formazione in presenza e a distanza, 121 gli studenti e le studentesse ospitati per l’Alternanza Scuola Lavoro e ben 24 i tirocini avviati. 1685, infine, le card “Teachers and Educators” sottoscritte.

In continua evoluzione, il MUSE punta a proporre strumenti innovativi che facilitano l’esperienza di visita, promuovono il pensiero critico e le dimensioni immaginativa, emozionale-empatica e comunicativo-relazionale. La sua missione culturale ed educativa si esplicita con i metodi dell’educazione informale, del lifelong learning, della sperimentazione e della dimensione di laboratorio, per sostituire alla parola “divulgazione” quella di “apprendimento”.

“Per le scuole in particolare – spiega Patrizia Famà, direttrice sostituta dell’Ufficio Programmi per il pubblico – il MUSE è conosciuto da tempo per la sua offerta educativa integrata e interdisciplinare, che porta sul piano dell’apprendimento attivo i temi cruciali della ricerca e della comunicazione scientifica museale, con metodologie e approcci propri dell’educazione non formale e informale. Quest’anno, la proposta rafforza l’impegno del museo nell’ambito delle STEM e dell’educazione alla sostenibilità, anche con proposte di outdoor education. Da questi approcci si sono sviluppati kit educativi, le MUSE box, per progetti annuali che le/gli insegnanti possono sviluppare nelle proprie classi. Una particolare attenzione è rivolta ai temi dell’inclusione, grazie allo sviluppo di nuove forme di avvicinamento al museo e materiali a supporto della visita”

Le novità 2024/2025

Educazione alla sostenibilità e all’ambiente

Green Building: il futuro in cantiere

Laboratorio In un’epoca di crisi climatica, la sostenibilità degli edifici è uno degli aspetti su cui porre la massima attenzione. Ma cosa si intende esattamente per edilizia sostenibile? E come attuarla al meglio? Laboratorio di scoperta attraverso esperimenti pratici ed esempi concreti.

Esploriamo il Biotopo MUSE: un laboratorio in natura

Laboratorio outdoor. L’esplorazione del Biotopo, ricostruzione di una zona umida di fondovalle, avviene attraverso la pratica del diario naturalistico. Annotazioni, schizzi, disegni, impressioni ed osservazioni scientifiche consentiranno di immergersi con tutti i sensi in questo rigoglioso e biodiverso spazio verde, collocato a fianco del MUSE.

Educazione alle STEM

Piccole particelle, grandi scoperte

Le particelle sono alla base della materia, ma la loro natura è complessa e sono talmente piccole che studiarle è difficile. In questa attività, studentesse e studenti formulano ipotesi e compiono esperimenti, per scoprire la struttura dell’atomo, gli elettroni e i fotoni.

Impara dagli errori, sperimenta il Reinforcement Learning

Come “impara” l’intelligenza artificiale? Esplorare, sbagliare e riprovare sono essenziali per l’apprendimento sia delle persone che delle macchine. In quest’avventura si scoprirà come il Reinforcement Learning permette alle macchine di imparare in contesti nuovi, giocando sull’equilibrio tra strategie conosciute e nuove.