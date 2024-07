MUSE – TRENTO * DRINK ‘N’ THINK: «L’APERITIVO CHE ISPIRA, PRIMO APPUNTAMENTO IL 10 LUGLIO DALLE 18.00»

10.54 - lunedì 8 luglio 2024

Drink ‘n’ Think. L’aperitivo che ispira. Primo appuntamento: 10 luglio 2024, dalle 18 alle 21 con “Distinzione di massa” e la stand up comedian, cabarettista e improvvisatrice Elena Lia Ascione. Altre date: 17, 24, 31 luglio e 7 agosto 2024. Ingresso libero. Nuovo MUSE Cafè.

Cinque appuntamenti – ospitati negli spazi del nuovo MUSE Cafè, fresco di riallestimento – con altrettanti comedian che proporranno interventi di Stand-Up Ecology, per riflettere con ironia su temi importanti quali il cambiamento climatico, le specie a rischio di estinzione e il riciclaggio dei rifiuti. Sono le nuove proposte per “Drink ‘n’ think: l’aperitivo che ispira” che ritornano a partire dal 10 luglio alle 18, tutti i mercoledì in orario tardo pomeridiano. Cinque incontri con dj set per riflettere, in modo ironico, sulla crisi climatica tra estinzioni di massa, rifiuti, “water gate” e tecnologie. A inaugurare il ciclo, mercoledì 10 luglio, “Distinzione di massa”, con la stand up comedian, cabarettista e improvvisatrice Elena Lia Ascione che si districherà tra animali in via di estinzione e tecniche per riportare in vita quelli già estinti. La presentazione sarà accompagnata dalla musica a cura del Duo Mauro e Catia.

“Quest’anno abbiamo deciso di proporre qualcosa di davvero diverso: unire la scienza e l’ecologia alla stand-up comedy” – spiega Diego Sala, referente dell’iniziativa per il MUSE. “Questo tipo di comicità non è una comicità tradizionale o cabarettistica, ma è più simile a una seduta psicologica con esperienze di vita sopra un palco; è irriverente, divertente e permette di auto-deridersi, per poi guardare con occhi nuovi il mondo che ci circonda. Pensiamo che sia un modo efficace per coinvolgere il pubblico e sensibilizzarlo sui temi scelti per questa edizione”.

In questo primo appuntamento verrà anche svelata la nuova veste del MUSE Café che diventa ancora più sostenibile e tecnologico. Da giovedì 11 luglio 2024 il Café tornerà ad accogliere tutte le persone in visita, con il motto “Il restyling che fa gola”. Qui, si potranno trovare prodotti alimentari a basso impatto ambientale certificati con il marchio Ecoristorazione Trentino, gustare alimenti locali e scoprire i progetti di solidarietà condotti da Lavazza.

Drink ‘n’ Think. La novità 2024: Stand-Up Ecology

Come trasmettere un messaggio ecologico senza incappare nel terrorismo psicologico ambientale? Da un progetto del 2023 creato dai civilisti di Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholè Futuro Onlus nasce l’idea di unire ecologia e stand-up comedy, una tipologia di comicità irriverente e tagliente, figlia della consapevolezza. Autoderidersi per mostrare i lati bui della società odierna e dell’ambientalismo stesso.

Drink ‘n’ Think. Appuntamento successivi

Mercoledì 17 luglio 2024 alle 18. “Water Gate”, con Cristiana Maffucci. DJ set a cura di Suono loco. Le donne hanno il potere di generare la vita, di allettare e di rimediare alle scarse risorse idriche nel mondo. Come? Ne parlerà Cristina Maffucci, attrice teatrale e comica, psicoterapeuta. Dj set a cura di Suono Loco.

Mercoledì 24 luglio 2024 alle 18. “Parassiti e altri animali birichini”. Un breve viaggio tra anfibi che ce la stanno mettendo tutta per estinguersi e l’ipocrisia della protezione della biodiversità. Con Emiliano Ippolito. Dj set a cura di Rygo.

Mercoledì 31 luglio 2024 alle 18, “Climate change e tecnologia”, con Federico Sanfrancesco, un’analisi comica dei problemi avvertiti dalle nuove generazioni e sulle possibilità offerte dalla tecnologia. Dj set a cura di Ale Soul

Mercoledì 7 agosto 2024 alle 18. “Time of waste”, con Andrea Bertora, per raccontare le ansie di una persona che ha lavorato 15 anni nel mondo dei rifiuti. Musica dal vivo a cura di Maitea.

Tutti gli appuntamenti di Drink ‘n’ Think sono realizzati in collaborazione con l’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Schloè Futuro di Torino. Ingresso libero