MUSE – TRENTO * “DIALOGHI SUL GHIACCIO”: «DUE APPUNTAMENTI, PER ESPLORARE IL CLIMA CHE CAMBIA (12 E 19/5)

“Dialoghi sul ghiaccio”. Due appuntamenti per esplorare il clima che cambia e le montagne che resistono.

Lunedì 12 maggio

e lunedì 19 maggio 2025 alle 18

Al MUSE – Museo delle Scienze di Trento

Ingresso gratuito con prenotazione su Ticketlandia

Dai segreti custoditi nel ghiaccio preistorico alle voci delle comunità che abitano le montagne di oggi: la rassegna “Dialoghi sul ghiaccio” del MUSE si anima con due nuovi appuntamenti per riflettere sul cambiamento climatico e sul futuro dei territori di montagna.

Lunedì 12 e lunedì 19 maggio alle 18, in compagnia di importanti voci della glaciologia, antropologia, archeologia e comunicazione scientifica, si discuterà delle trasformazioni passate e in corso che hanno interessato le terre alte. Tra gli ospiti, anche il presidente del Comitato Glaciologico Italiano Valter Maggi.

📅 Lunedì 12 maggio 2025, ore 18

Archivio di ghiaccio. Storie di clima e umanità

Un viaggio nel tempo attraverso le carote di ghiaccio, veri e propri archivi naturali che conservano dati climatici risalenti a migliaia di anni fa. Valter Maggi, professore all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, glaciologo e presidente del Comitato Glaciologico Italiano, racconterà le sue esplorazioni tra i ghiacci polari e alpini. Con lui, Rossella Duches, archeologa del MUSE, che condurrà il pubblico alla scoperta di come i cambiamenti climatici del passato abbiano influenzato la storia delle comunità preistoriche, con uno sguardo particolare all’area alpina. Modera: Luca Scoz – mediatore scientifico MUSE.

📅 Lunedì 19 maggio 2025, ore 18

Ghiacciai e Popoli di Montagna: spiritualità e resistenza per una giustizia ambientale

Un incontro tra antropologia, attivismo e spiritualità. Elisabetta Dall’Ò, docente di antropologia all’Università di Torino, dialoga con la giornalista Francesca Caprini e una rappresentante della popolazione indigena colombiana U’Wa (in collegamento). Durante la serata si parlerà di montagna come spazio sacro e conteso, di lotte per la giustizia ambientale tra Alpi e Ande, e delle visioni del mondo che ci insegnano a convivere con la natura anziché dominarla. Modera: Monica Ronchini – antropologa MUSE.

Per l’occasione sarà allestita una mostra fotografica sulla popolazione U’Wa, a cura dell’associazione Yaku, impegnata nella difesa dell’acqua come bene comune.

Qui il programma completo di “Dialoghi sul ghiaccio”