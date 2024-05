MUSE – TRENTO * “COLTIVIAMO INNOVAZIONE”: «TRE APPUNTAMENTI PER PARLARE DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO (22/5 E 6-12/6) »

08.00 - martedì 21 maggio 2024

“Coltiviamo innovazione”, tre appuntamenti per parlare dell’agricoltura del futuro. 22 maggio, 6 e 12 giugno 2024, ore 18. Al MUSE – Museo delle Scienze, Trento. Ingresso gratuito con prenotazione su muse.it.

Come sarà l’agricoltura nel 2040? Il nuovo allestimento “Coltiviamo innovazione”, ideato da MUSE e Image Line per lo spazio MUSE Agorà, si arricchisce con tre appuntamenti per dialogare e condividere idee sul futuro delle pratiche agricole. L’obiettivo dei tre incontri è capire come è cambiata e come si sta sviluppando l’agricoltura, tra cambiamenti climatici e nuove tecnologie, grazie al mondo della ricerca e dell’innovazione. Si inizia il 22 maggio, Giornata mondiale della biodiversità, con un talk a più voci sulla rigenerazione del suolo e la tutela del paesaggio.

Il 22 maggio è la Giornata mondiale della biodiversità indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la biodiversità, la ricchezza della vita – a livello di ecosistemi, specie e geni – sul nostro pianeta. “Essere parte del Piano” è il tema scelto per l’edizione 2024, ed è un invito all’azione rivolto a tutte le parti interessate (governi, individui, comunità locali, organizzazioni non governative e imprese) per salvaguardare e favorire la biodiversità, attualmente a rischio a causa dell’aumento di fattori inquinanti e della diminuzione degli habitat.

Il tema dell’agricoltura è quindi cruciale e sarà al centro – mercoledì 22 maggio – del primo talk di “Coltiviamo innovazione”, rassegna che vedrà la partecipazione di esperte/i locali e nazionali per confrontarsi su progetti di rigenerazione agricola, di preservazione delle risorse ambientali e di tutela del paesaggio grazie all’innovazione, alle agritech e ai progetti di ricerca. Nel secondo appuntamento (giovedì 6 giugno), con un esercizio di futuro, si proverà a immaginare un paesaggio in cui i vigneti sono stati resi resilienti e ottimizzati tecnologicamente per ridurre le emissioni di gas serra e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Infine, nel terzo appuntamento (mercoledì 12 giugno) si esplorerà come l’intelligenza artificiale e altri strumenti tecnologici potrebbero accelerare il percorso verso l’innovazione in campo agricolo.

Mercoledì 22 maggio 2024, dalle 18 alle 19.30

Agroinnovation, scenari di futuro rigenerativo

Talk a più voci per approfondire i progetti di rigenerazione del suolo e di preservazione delle risorse ambientali e di tutela del paesaggio grazie all’innovazione, alle agritech e ai progetti di ricerca.

Interverranno:

Chiara Corbo, direttrice dell’Osservatorio Smart AgriFood – Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia

Cristiano Spadoni, accademico corrispondente dell’Accademia dei Georgofili, giornalista di AgroNotizie – Image Line | Co-innovazione per l’agricoltura rigenerativa

Paolo Pedrini, coordinatore Ambito Biologia della Conservazione – Ufficio Ricerca e collezioni museali del MUSE | La biodiversità degli ecosistemi agro-silvopastorali in un paesaggio che cambia

Jessica Paternoster, trade marketing manager – APOT – Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini | La proficua relazione tra frutticoltura e il sistema di ricerca

***

Giovedì 6 giugno 2024, dalle 18 alle 19.30

Il vigneto del futuro: innovativo, sostenibile, custode di biodiversità

Siamo nel 2040: grazie a una corretta gestione del suolo e a buone pratiche agronomiche, i vigneti sono stati resi resilienti e ottimizzati tecnologicamente per ridurre le emissioni di gas serra e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Interverranno:

Valeria Fasoli, presidentessa – Associazione Donne della Vite

Daniele Endrici, project Developer & Sales – Cantina Endrizzi

Ilaria Pertot, professoressa di Patologia Vegetale – C3A Centro Agricoltura Alimenti Ambiente dell’Università degli studi di Trento

***

Mercoledì 12 giugno 2024, dalle 18 alle 19.30

Agricoltura Smart, fra intelligenze artificiali e nuove tecnologie

Immagina di essere nel 2040: l’impiego di nuove tecnologie e intelligenze artificiali in agricoltura ha consentito alle/i agronome/i di acquisire informazioni direttamente dai campi, accelerando il percorso verso l’innovazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

L’inaugurazione dell’allestimento “Coltiviamo innovazione” negli spazi di MUSE Agorà

L’ALLESTIMENTO

Al MUSE fino al 30 giugno 2024

L’allestimento, realizzato in collaborazione con Image Line, si inserisce all’interno del progetto CAP4AgroInnovation, co-finanziato dall’Unione Europea, nato per veicolare l’innovazione in ambito agricolo, grazie a azioni mirate a far conoscere alle giovani generazioni di agricoltori, alle/i studentesse/enti e alla società civile le opportunità di evoluzione del comparto agricolo verso produzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale.